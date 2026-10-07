Utair с 31 октября запустит рейсы из Тюмени в Шарм-Эш-Шейх

Вылет из Тюмени запланирован на 21:15. Обратный рейс из Шарм-Эш-Шейха будет отправляться в 02:30 по воскресеньям. Время в пути составит около 6 часов 45 минут. Цена за билет начинается от 18,5 тыс. руб.