Utair с 31 октября запустит рейсы из Тюмени в Шарм-Эш-Шейх
07.10.2026, 21:37
Авиакомпания Utair с 31 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Тюмени в Шарм-Эш-Шейх. Полеты будут выполняться раз в неделю — по субботам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Вылет из Тюмени запланирован на 21:15. Обратный рейс из Шарм-Эш-Шейха будет отправляться в 02:30 по воскресеньям. Время в пути составит около 6 часов 45 минут. Цена за билет начинается от 18,5 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что Utair осенью запустит регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ) из Тюмени и Сургута (ХМАО-Югра).