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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

Utair с 31 октября запустит рейсы из Тюмени в Шарм-Эш-Шейх

07.10.2026, 21:37
Авиакомпания Utair с 31 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Тюмени в Шарм-Эш-Шейх. Полеты будут выполняться раз в неделю — по субботам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Вылет из Тюмени запланирован на 21:15. Обратный рейс из Шарм-Эш-Шейха будет отправляться в 02:30 по воскресеньям. Время в пути составит около 6 часов 45 минут. Цена за билет начинается от 18,5 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что Utair осенью запустит регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ) из Тюмени и Сургута (ХМАО-Югра).

Полина Бабинцева