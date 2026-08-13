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Utair осенью запустит рейсы в Дубай из Сургута и Тюмени

Авиакомпания Utair осенью запустит регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ) из Тюмени и Сургута (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Полеты из Тюмени начнутся 2 октября. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Из Сургута авиакомпания начнет летать в Дубай с 3 октября. Рейс будет выполняться один раз в неделю по субботам.

ОАЭ сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве в начале мая.

Полина Бабинцева

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