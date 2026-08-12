Еще 107 млн рублей требует с «Теплоэнерго» белгородская структура «Газпрома»

В Арбитражный суд Белгородской области поступил очередной иск ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Сумма требований на этот раз составляет 107,2 млн руб., их суть пока не раскрывается. Иск еще не принят к производству, дата заседания по делу не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году с уставным капиталом 624,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть обеспечение теплоснабжения. С сентября 2024-го генеральным директором предприятия является Дмитрий Выхристюк. Данные об учредителях не раскрываются. Прошлый год компания закрыла с убытком 380 млн руб. при выручке свыше 2 млрд руб.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал об иске белгородской структуры «Газпрома» к «Теплоэнерго» на 261 млн руб. Сумма требований впоследствии была уточнена и составляет 242 млн руб. В документах суда указано, что в нее входит долг за газ поставленный по двум договорам в марте и апреле 2026 года. Заседание по делу назначено на 14 сентября.

В конце прошлого года бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что региональные власти возьмут на себя 600 млн руб. задолженности «Теплоэнерго» перед «Газпромом», которая формировалась в течение нескольких лет. Отдельно уточнялось, что с долгом по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов придется разбираться уже муниципалитету — администрации Старооскольского округа.

Денис Данилов