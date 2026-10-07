В Ярославле вновь заработает фонтан на площади Юности

Фонтан на площади Юности в Ярославле, несколько лет не работавший из-за неисправности оборудования, планируют восстановить в 2026 году. После ремонта он вновь будет работать в светомузыкальном режиме, следует из ответа мэрии на обращение общественника Сергея Казанского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Согласно ответу, трехсторонний договор от 7 июля между АО «Ярославльводоканал», МБУ «Горзеленхозстрой» и ИП Дмитрием Удаловым предусматривает текущий ремонт фонтана с заменой оборудования и устройство светомузыкального сопровождения. Работы по последнему пункту должны завершить в этом году.

Фонтан на площади Юности был запущен после реконструкции площади в 2017 году, однако впоследствии перестал работать из-за поломки.

Сейчас на площади завершается благоустройство. По данным мэрии, большая часть строительных работ выполнена, на фонтане монтируют оборудование. На площади также установили игровую инфраструктуру и «Птицу Говорун», началась высадка деревьев.

Виктория Самко