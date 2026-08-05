Благоустройство площади Юности в Ярославле завершат в сентябре

В Ярославле в сентябре завершится благоустройство площади Юности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Работы на объекте ведутся без выходных, добавил губернатор. На площади смонтируют детскую площадку «Птица Говорун» с горкой-желобом, скалодромом, сетками для лазанья, а также малую архитектурную форму «Дракон» с экраном в лапах и детский аттракцион в виде лежачего кота с гамаком в центре.

Кроме того, специалисты обновят фонтан, добавив ему струй и световых эффектов. По словам Михаила Евраева, фонтан станет местом водных шоу, а для игр детей он будет безопасным.

«Завершат реконструкцию и благоустройство площадки синхронно, в сентябре. Также здесь будет установлено видеонаблюдения, освещение, выполнено масштабное озеленение»,— написал губернатор.

Три контракта по территории общей ценой около 133 млн руб. заключены с рыбинским ООО «Производственная компания Крепыш». Эта организация выполняет работы по благоустройству, поставит малые архитектурные формы, проведет озеленение. Контракт на «Птицу Говоруна» за 30 млн руб. заключен с вологодским ООО «СМУ-79». «Дракона» с экраном смонтирует московское ООО «РПК» за 7,9 млн руб. Заказчиком во всех соглашениях выступает МБУ «Горзеленхозстрой».

Алла Чижова