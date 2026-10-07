Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 30 БПЛА на севере Ростовской области

В ночь на 7 октября в четырех районах Ростовской области уничтожили более 30 беспилотников. Об этом утром сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушную атаку отражали на севере региона — в Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало; губернатор предупредил, что данные еще уточняют.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на севере Ростовской области уничтожено более 30 БПЛА в четырех районах: Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.

Четыре названных района расположены на севере и северо-западе Ростовской области. Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы уже фигурировали в прежних сообщениях губернатора об отражении атак БПЛА; ранее он также называл Верхнедонской район. В сентябре Юрий Слюсарь описывал роль региона в отражении беспилотников как попытку не допустить их дальнейшего продвижения вглубь страны.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», муниципальные власти донской столицы разработали многоуровневую схему финансовой поддержки жителей, пострадавших от ударов БПЛА. Параметры возмещения закреплены на 2026 год и дифференцированы в зависимости от степени понесенных потерь. Горожане, полностью лишившиеся предметов первой необходимости вследствие атак дронов, вправе рассчитывать на выплату в размере 156,8 тыс. руб. на каждого члена семьи. В случае частичной утраты такого имущества сумма компенсации составит вдвое меньше — 78,4 тыс. руб. на человека. Помимо этого, все пострадавшие могут получить единовременное пособие в 15,7 тыс. руб. вне зависимости от масштаба причинённого ущерба.

Станислав Маслаков