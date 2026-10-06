Жители Ростова-на-Дону получат до 157 тысяч рублей за ущерб от дронов

Муниципальные власти донской столицы разработали многоуровневую схему финансовой поддержки жителей, пострадавших от ударов БПЛА. Параметры возмещения закреплены на 2026 год и дифференцированы в зависимости от степени понесенных потерь, пишет РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Горожане, полностью лишившиеся предметов первой необходимости вследствие атак дронов, вправе рассчитывать на выплату в размере 156,8 тыс. руб. на каждого члена семьи. В случае частичной утраты такого имущества сумма компенсации составит вдвое меньше — 78,4 тыс. руб. на человека. Помимо этого, все пострадавшие могут получить единовременное пособие в 15,7 тыс. руб. вне зависимости от масштаба причинённого ущерба.

Механизм поддержки уже задействован: в нынешнем году муниципалитет перечислил суммарно 3,1 млн руб. двумстам жителям, чье имущество оказалось повреждено фрагментами беспилотников.

Параллельно на региональном уровне действует отдельная программа возмещения потерь, связанных с транспортными средствами. Правительство Ростовской области в 2025 году утвердило порядок компенсаций за автомобили, пострадавшие от атак дронов. За поврежденную машину владелец может получить до 500 тыс. руб., за полностью уничтоженную — до 1 млн руб.

Согласно действующим правилам, право на государственную помощь имеют все граждане, чье жилье или имущество пострадало от падения беспилотника либо его обломков. Выплата не обусловлена наличием страхового полиса и оформляется через местную администрацию и органы социальной защиты населения на основании акта обследования объекта.

Станислав Маслаков