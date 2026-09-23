В Воронежской области ищут председателей для трех судов
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила об открытии десяти вакантных должностей, в числе которых кресла председателей Грибановского, Новохоперского и Панинского районных судов, а также заместителя председателя Панинского райсуда. Информацию опубликовали на сайте ККС 23 сентября.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Помимо этого, открыты вакансии:
- двух судей Новоусманского районного суда;
- мирового судьи участка №4 в Левобережном судебном районе;
- мирового судьи участка №6 в Лискинском судебном районе;
- мирового судьи участка №4 в Новоусманском судебном районе;
- мирового судьи участка №4 в Панинском судебном районе.
Заявления и документы от соискателей будут принимать до 22 октября включительно.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно прекратила отставку бывшего зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского в связи с выявлением нарушений, допущенных при исполнении полномочий.