Ставка на Том Круза не сыграла

Черная комедия «Диггер» Алехандро Гонсалеса Иньярриту рискует стать одним из крупнейших кассовых провалов в истории кинематографа. Фильм с Томом Крузом вышел в мировой прокат 2 октября. За первые выходные лента собрала всего $20 млн при бюджете более $150 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Фото: Warner Bros.

По сюжету, нефтяной магнат Диггер Рокуэлл пытается спасти человечество от глобальной экологической катастрофы, которую сам же и спровоцировал. Критики встретили картину Иньярриту прохладно. В основном отмечают натянутое повествование и поверхностную сатиру. Не спасла фильм и роль Тома Круза, говорит киноблогер Екатерина Гуркина:

«Жанр сатиры — это обычно либо пан, либо пропал. Далеко не все, даже самые талантливые режиссеры способны его осилить.

Иньярриту прекрасен совершенно в других ипостасях, его конек — глубокая психологическая драма.

Была сделана попытка создать кино что-то типа „Не смотрите наверх“, но, возможно, господин Иньярриту просто взялся не за свое дело, провел смелый эксперимент, и эта попытка не удалась. Кроме того, выбор Тома Круза на главную роль вызывает вопросы, потому что на протяжении всей карьеры мы видели его либо в романтических драматических образах, либо в боевиках, он не комедийный актер — это совершенно точно. Комедия она либо смешная, либо нет, и вот здесь скорее она несмешная. А когда люди приходят на сатирический фильм и не смеются, то это уже диагноз, и, соответственно, реакция отражается в сборах. Есть громкое имя Иньярриту, у которого есть „Оскары“. Есть Том Круз, которого принято считать актером высшего эшелона. Ожидания определялись громкостью имен».

Как пишет издание Variety, представитель студии оценил «точку безубыточности» в $300 млн. С учетом рекламной кампании «Диггер» обошелся в $250 млн. Причем время для такого громкого провала весьма символичное, отмечает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«Сейчас Warner Bros. сливаются с Paramount, точнее, Paramount их поглощает. Бывшие боссы Warner Bros. не останутся в компании. То есть, на самом деле, это, возможно, их последний проект, и ставка студии на авторские блокбастеры в целом не очень сыграла. В случае с „Диггером“ это очень амбициозное кино, поэтому у него и большой бюджет. При этом не очень понятно, на какую аудиторию оно ориентировано.

Мне кажется, что это, к сожалению, изначально проект, обреченный на провал.



Другой вопрос, что провал сейчас прямо пугающих размеров. Сегодня, если мы не говорим про супергеройское кино и масштабную фантастику, гарантированно отбить бюджет в $200-250 млн может только Кристофер Нолан. „Диггер“ — это оригинальное кино по оригинальному сценарию, то есть изначально очень рискованная ставка. Наверное, продюсеры тоже переоценили любовь зрителей к голливудской звезде. Видимо, на одном Томе Крузе все-таки собрать гигантскую кассу не получается. Тут должно было сложиться сразу несколько условий. К сожалению, не сложилось ничего, и критика у фильма, мы видим, довольно сдержанная».

По оценке экспертов, мировые сборы «Диггера» в лучшем случае достигнут $50 млн, а общий ущерб от проекта рискует составить $150 млн.

Мария Тарасова