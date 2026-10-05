Три четверти воронежцев готовы переехать ради повышения зарплаты

Ради продвижения по карьерной лестнице готовы без раздумий покинуть родной город 13% воронежцев, а 58% пойдут на переезд, если предполагается значительный карьерный рост. Еще 3% заявили, что готовы сменить место жительства, но «крайне неохотно». Результатами исследования, проведенного совместно с группой «Ренессанс страхование», поделилась пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По результатам опроса, 18% воронежцев заявили, что «приложат все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры». Радикально настроены 3% — они готовы уволиться после поступления предложения о повышении с переездом в другой регион.

Основным фактором, который мог бы стать причиной переезда, респонденты назвали повышение зарплаты. Этот вариант выбрали 92% опрошенных. В топ-5 причин также вошли:

возможность принять участие в интересном с профессиональной точки зрения проекте — 53%;

более комфортная городская среда — 48%;

более дешевое жилье — 40%;

приятный климат — 28%.

Респонденты также назвали причины, которые удерживают их от переезда в другой город или регион. Наличие собственного жилья упомянули 80% человек, подчеркнув, что привязаны к нему. Четверть (25%) не хочет покидать привычную городскую инфраструктуру. Также 25% не желают менять знакомый круг общения и терять социальные связи.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что половина частных инвесторов из Воронежской области готова пойти на высокий риск ради потенциально большей доходности.

Денис Данилов