Обязанности главы комитета по АПК Ленобласти временно передали Марине Сидорович

Вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко покинул правительство региона по собственному желанию. Он переходит на другую работу. Об этом сообщил председатель комитета по информполитике Никита Донцов.

Исполнять обязанности председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области временно будет первый заместитель главы комитета Марина Сидорович.

«Олег Михайлович многое сделал для развития АПК в регионе, трудился честно и эффективно. 2 октября исполнилось ровно 9 лет, как Олег Малащенко пришел на службу в Правительство региона»,— заявил господин Донцов.

По его словам, Олег Малащенко заранее обратился к губернатору Александру Дрозденко с просьбой о переходе на другую работу. Было решено, что вице-губернатор продолжит работу до завершения выборов в Законодательное собрание Ленинградской области и Государственную думу.

Последним рабочим днем Малащенко стало завершение визита делегации Ленинградской области в Республику Беларусь.

Распоряжение об увольнении вице-губернатора по собственному желанию губернатор Александр Дрозденко подписал 5 октября.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что бывший вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко перешел на новую работу в Москву.

Матвей Николаев