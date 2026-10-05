Бывший вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко перешел на новую работу в Москве

5 октября стало известно об уходе из правительства Ленобласти вице-губернатора по АПК Олега Малащенко. Об этом сообщило 47news со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. По данным областного издания, господин Малащенко перешел на новую работу в бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Малащенко ушел с поста вице-губернатора Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Олег Малащенко ушел с поста вице-губернатора Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О том, что Олег Малащенко не вышел на работу, утром в понедельник, 5 октября, губернатор Дрозденко сообщил на аппаратном совещании с членами областного правительства. Позднее сам господин Малащенко рассказал 47news, что его сын профессионально занимается большим теннисом, и семья год назад переехала в Москву. В столице бывшему областному чиновнику предложили работу в бизнесе. В каком — господин Малащенко не уточнил. В пресс-службе бывшего вице-губернатора по АПК Ленобласти от комментариев отказались.

Ранее областные СМИ связывали возможную отставку Малащенко, курировавшего в областном правительстве АПК на протяжении девяти лет, с уголовным делом в отношении его «протеже» — главы Лужского района Юрия Намлиева, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. В декабре 2025 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении господина Намлиева под стражу.

Внезапный уход Олега Малащенко из правительства Ленобласти стал вторым за текущую осень. После выборов в региональный парламент пост вице-губернатора по сохранению культурного наследия оставил Владимир Цой. Но его уход был плановым — бывший зампред правительства стал депутатом от партии «Единая Россия» в ЗакС Ленобласти.

Александра Тен