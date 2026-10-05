Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам за взятки на 248 млн рублей

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Об этом пишет ТАСС.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначили 15 лет колонии. Алексей Копайгородский также лишен права занимать руководящие должности на государственной службе на 14,5 года и лишен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе прений прокурор просил приговорить Копайгородского к 21 году лишения свободы.

Жену экс-мэра Сочи Янину приговорили к девяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2024 год Алексей Копайгородский, на тот момент глава Сочи, похитил два земельных участка в городе-курорте общей стоимостью не менее 26 млн руб. Также ему было предъявлено обвинение в получении 248 млн руб. от представителей бизнеса за покровительство и создание благоприятных условий для предпринимателей.

Известно, что Копайгородские легализовали свыше 104 млн руб., полученных незаконным образом. Супруге экс-мэра Янине Копайгородской было предъявлено обвинение в пособничестве и подкупе свидетелей.

Алина Зорина