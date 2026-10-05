Зарубежные СМИ: Кто победит во втором туре президентских выборов в Бразилии?

Новый президент Бразилии определится во втором туре. Действующий лидер страны Лула да Силва набрал 45% голосов и занял лишь второе место. Его опередил сын бывшего президента Жаира Болсонару — Флавиу, получив 47%. Ранее отца политика приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. Да Силва после голосования отметил, что рассчитывал победить уже в первом туре, но добавил, что готов к раунду на выбывание, в котором «он очень хорош». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andre Penner / AP Фото: Andre Penner / AP

Избиратели вернутся на участки через три недели, напоминает бразильский телеканал Globo. По итогам выборов 80-летний Лула да Силва может занять президентский пост в четвертый раз — это рекорд для страны. Если победит Флавиу, семья Болсонару вернется к власти спустя четыре года. Причем итоги первого тура показали, что шансы на победу у сына бывшего президента есть. В свою очередь да Силва заявил, что результат часто бывает неожиданным, а второй этап станет для него «проверкой на прочность».

Для собеседников Reuters итоги голосования превзошли все ожидания. По их словам, Луле да Силве будет трудно завоевать поддержку избирателей во втором туре. В последние годы бразильцы столкнулись с высокими ценами на жизнь, ростом преступности и активностью местных банд. Кроме того, к осени увеличился государственный долг — до 82% ВВП. А правительство снизило прогнозы экономического роста на 2026 и 2027 годы.

Болсонару, как пишет Associated Press, как раз будет делать упор на уровне жизни и доступности жилья. Он также пообещал принять жесткие меры против бразильских преступных группировок и настаивал на новых торговых соглашениях с США, в том числе в сфере добычи редких минералов. Кроме того, кандидат от правых сил заявил, что освободит своего отца и вернет его в политику. Впрочем, да Силва по-прежнему пользуется сильной поддержкой сторонников, которые считают, что его социальная политика улучшила жизнь миллионов бразильцев, заключает агентство.

CNN отмечает, что выбор, стоящий перед бразильцами, выходит далеко за рамки внутренней политики и может изменить роль Бразилии на мировой арене. Да Силва продолжает отстаивать многостороннее сотрудничество страны и второй год продолжает дистанцироваться от Соединенных Штатов и Дональда Трампа. Отношения лидеров испортились, когда Бразилиа втянули в тарифную войну Вашингтона. Пошлины на бразильские товары США ввели в 2025 году — некоторые из них действуют до сих пор, напоминает телеканал.

Кроме того, администрация Трампа называла преследование Жаира Болсонару «политически мотивированным». Флавиу избрал совершенно иной подход, говорится в материале CNN. В мае 2026-го кандидат встретился с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить борьбу с организованной преступностью, тарифы и добычу полезных ископаемых. Также Бразилию посетил президент Аргентины Хавьер Милей, давний союзник семьи Болсонару и Трампа. Он поддержал кампанию Флавиу и назвал действующее правительство «вороватыми социалистами».

Предыдущего президента страны Жаира Болсонару приговорили к тюремному сроку в 2025 году. По версии суда, он попытался совершить военный переворот после поражения на выборах в 2022-м. Позднее политика перевели под домашний арест, но запретили делать публичные заявления и посты в соцсетях. После этого от правой Либеральной партии выдвинули Болсонару-младшего. Сейчас он занимает пост сенатора Рио-де-Жанейро. Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что шансы кандидата на второй тур равны:

«У Флавиу Болсонару была очень позитивная динамика. Последние несколько месяцев он отставал по социологическим опросам на довольно большое количество процентов — разрыв доходил до 15%. Но в итоге кандидат смог догнать и даже перегнать соперника. Результат связан не столько с его популярностью, сколько с определенным протестным голосованием, потому что многие бразильцы голосовали против того кандидата, который им нравится меньше.

Основной темой предвыборной агитации будет экономика. Есть определенное увеличение государственных расходов, связанных с социальными программами да Силвы, и оппозиция будет критиковать его именно за это. По-прежнему будут обсуждаться коррупционные скандалы, в которые в той или иной степени были втянуты представители как лагеря Болсонару, так и лагеря да Силвы. Кроме того, конечно, будет обсуждаться вопрос безопасности для Бразилии, связанный прежде всего с преступностью. Конечно, Флавиу ориентируется на политику Трампа, он этого не скрывает — выступает за активное партнерство. С другой стороны, он не может не обращать внимания на то, что крупнейшим торговым партнером Бразилии все равно является Китай.

Бразилия активно импортирует туда свою сельскохозяйственную продукцию, а аграрии являются важными сторонниками Болсонару. И, конечно, он будет стараться поддерживать определенный баланс. Отношения с Россией экономически мало поменяются: Россия с Бразилией продолжат сотрудничество, тем более что РФ является крупным экспортером удобрений в Бразилию, и от этого отказываться никто не будет. А вот в политическом плане, конечно, инициативы, связанные с БРИКС, наверное, станут меньше, и это отразится на российско-бразильских внешнеполитических связях».

Второй тур президентских выборов назначили на 25 октября. Для победы в нем кандидату нужно будет набрать не меньше половины голосов.