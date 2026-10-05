Ярославская компания купила 92% Красноярского электровагоноремонтного завода

ООО «Научно-производственный центр “Экоскил”», зарегистрированное в Ярославской области, приобрело еще 32,38% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ) за 35,3 млн руб. при начальной цене лота 353,7 млн руб., сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Таким образом, пакет был продан более чем в десять раз дешевле начальной стоимости.

Торги состоялись 2 октября в рамках банкротства новосибирского АО «СК “Афина Паллада”». «Экоскил» приобрел 503 818 обыкновенных акций КрЭВРЗ, не обремененных залоговыми требованиями.

В ноябре 2025 года ярославская компания приобрела контрольный пакет КрЭВРЗ — 59,62% акций — за 120,1 млн руб. В результате двух сделок «Экоскил» консолидировал 92% акций предприятия, потратив около 155,4 млн руб.