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Каждый второй воронежский частный инвестор готов рискнуть ради доходности

Половина частных инвесторов из Воронежской области готова пойти на высокий риск ради потенциально большей доходности. Такие результаты совместного исследования с финансовой платформой «Банки.ру» представила пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Акции и облигации выбирают все опрошенные инвесторы региона. Половина респондентов использует паевые инвестиционные фонды и другие фонды, а накопительные счета и вклады — по 25%.

При выборе инструментов 75% участников опроса самостоятельно анализируют рынок и принимают решения на основе собственной оценки. Половина ориентируется на рекомендации банков. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Отношение к риску также сильно зависит от сферы деятельности. Наибольшую готовность к нему проявляют сотрудники сферы рекламы и PR (40% допускают высокий уровень риска). В ИТ, телекоме и транспортной отрасли преобладает умеренный подход (58% и 59% соответственно), а представители сферы гостеприимства и общепита чаще других избегают рискованных вложений (27%).

Исследование проводилось с 17 по 25 июля 2026 года. Всего в нем участвовали 2 182 человека. Число опрошенных в Воронежской области организаторы не указали. В пресс-службе hh.ru «Ъ-Черноземье» пояснили, что размер выборки в регионах составляет от 30 респондентов — это обеспечивает необходимую статистическую релевантность. При этом, согласно политике конфиденциальности компании, точное количество участников не раскрывается.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что по результатам опроса hh.ru каждая третья компания Воронежской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года. 55% сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

Кабира Гасанова