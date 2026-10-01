Объем обрабатывающих производств Удмуртии вырос почти на 20% в январе—августе

Объем производства в Удмуртии увеличился в январе—августе на 7,8% при сравнении год к году. Такие данные опубликовал Удмуртстат. Сильнее всего увеличился показатель по обрабатывающим отраслям — совокупно на 19,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В лидерах по динамике за указанный период — производство прочих транспортных средств и оборудования (+90,7%) и выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+40,8%). Замыкает тройку полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (+27%).

В аутсайдерах обработки — производство текстильных изделий (-59,1%) и создание химических веществ и продуктов (-34,3%). Показатель по выпуску лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, за январь—август закрыт.

По отдельным отраслям: производство автотранспортных средств и прицепов и полуприцепов — -6,8%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — +6,3%, металлургическое производство — -26,8%, пищевых продуктов — +8,7%, напитков — +1,3%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,1%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, — на 9,7%. Показатель по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений вырос на 2,3%.

Удмуртстат рассчитывает индекс на основе данных о динамике производства важнейших товаров—представителей (в натуральном или стоимостном выражении). С 2026 года в качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2023 базисного года.

Напомним, оборот обрабатывающих производств Удмуртии за январь—август увеличился в действующих ценах на 7,6% — до 683,7 млрд руб. Наибольший оборот за восемь месяцев по раскрытым Удмуртстатом направлениям пришелся на предприятия, занимающиеся производством готовых металлических изделий, — 200,5 млрд руб.