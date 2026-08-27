Строителей воронежского стадиона за 20 млрд возглавил местный бизнесмен

В ООО «Стройинжиниринг» (дочерняя компания белорусского холдинга «Белинжинирингстройинвест») — концессионере стадиона «Факела» в центре Воронежа — сменился руководитель. Его возглавил Артур Пашаев. Он сменил Дмитрия Паринова, руководившего компанией около двух лет. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Господин Пашаев уже представлял «Стройинжиниринг» на площадке бывшего Центрального стадиона профсоюзов: с конца 2025 года он руководил проектом в период демонтажа.

До назначения руководителем строительной компании Пашаев был совладельцем ООО «Чори-ВРН» — юрлица индийского бара «Чори», работавшего на проспекте Революции, 39. По данным СПАРК-Интерфакс, он владел 50% компании с октября 2024 года и вышел из состава участников в августе 2026-го. Сейчас единственным учредителем указан Николай Бородин. Заведение прекратило работу.

ООО «Стройинжиниринг» зарегистрировано в Воронеже в феврале 2019 года и занимается покупкой и продажей собственных нежилых зданий и помещений. Уставный капитал 10,5 тыс. руб. распределен между двумя компаниями: 50,1% принадлежит ОАО «Строительный трест №12» и 49,9% — ЗАО «ГК Белинжиниринг». Выручка за 2025 год составила 1,55 млрд руб., что на 36,3% ниже показателя 2024 года (2,43 млрд руб.) и более чем вдвое уступает уровню 2023 года (3,51 млрд руб.). Чистая прибыль также снизилась — до 1,9 млн руб. в 2025 году против 2,8 млн руб. годом ранее.

На строительстве воронежского стадиона «Факела» в этом году освоят около 3 млрд рублей.

В июле власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП).

«Стройинжиниринг» с декабря 2025 года занимался сносом стадиона.

Оценка работ менялась много раз. Перед торгами на концессию контракт на футбольный стадион оценивался в 17,5 млрд руб.

Анна Швечикова