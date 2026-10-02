Главные новости за 2 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Министерство лесного хозяйства Воронежской области возглавил бывший начальник управления Госавтоинспекции регионального главка МВД Евгений Шаталов. Губернатор Александр Гусев назначил его на эту должность в статусе и. о. Господин Шаталов приступит к исполнению обязанностей в понедельник, 5 октября. Он будет работать в статусе исполняющего обязанности «до согласования в установленном порядке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В суд поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Афанасенко — бывшего заместителя главы администрации Лискинского района, руководителя отдела программ и развития сельских территорий. Ему вменяют мошенничество на 200 тыс. руб. с использованием служебного положения. Ранее в деле Афанасенко речь шла о получении взятки с вымогательством.

Избранный губернатором Белгородской области Александр Шуваев вступил в должность. Председатель облизбиркома Игорь Лазарев на церемонии поздравил его с избранием, вручил удостоверение и памятный протокол. По случаю инаугурации господин Шуваев записал первый видеокружок в своем канале в мессенджере «Макс». В нем глава региона пообещал избирателям оправдать их доверие.

В Совет Федерации от Белгородской области делегирован вице-губернатор Александр Лоренц. Среди кандидатов на наделение полномочиями сенатора от исполнительной власти региона также были два бывших депутата Госдумы — Валерий Скруг и Наталия Полуянова. В новый созыв парламента они не вошли.

Правительство РФ распорядилось направить 548,5 млн руб. в Курскую область на дополнительное финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования. Деньги направят на осуществление расчетов за медпомощь по ОМС, оказанную за пределами региона.

Прокуратура вместе с антикоррупционным иском потребовала в суде изменить формулировку увольнения бывшего мэра Липецка Романа Ченцова, который покинул пост по собственному желанию в феврале. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, истец просит заменить ее на «в связи с утратой доверия».

Депутаты горсовета Болхова в Орловской области единогласно избрали главой города Наталью Толпыгину, которая с октября 2024 года руководила местной администрацией в статусах и. о. и временно исполняющей обязанности.

Росимущество второй раз не смогло продать национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в Тамбове. Торги в форме публичного предложения признаны несостоявшимися: по окончании срока ни одной заявки не поступило.

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению уточнение требований Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов» (концессионер систем водоснабжения и водоотведения, входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»). Истец снизил сумму иска до 387,9 млн руб.

Денис Данилов