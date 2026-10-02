Курская и Белгородская области получат 1 млрд на расчеты по ОМС с другими регионами

Свыше 1 млрд руб. совокупно направит правительство РФ в Белгородскую и Курскую области на дополнительное финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Деньги направят на осуществление расчетов за медицинскую помощь по ОМС, оказанную за пределами субъекта страхования, в котором выдан полис. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Белгородская область получит на указанные цели 453,9 млн руб., а в Курскую область направят 548,5 млн руб. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должен заключить соглашения о предоставлении трансфертов в течение 30 рабочих дней.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что более 300 млн руб. из федерального бюджета направят Белгородской области на закупку медицинского оборудования и четырех бронированных автомобилей скорой помощи. Необходимость такой техники в регионе связана с работой медиков в условиях обстрелов и атак беспилотников.

Денис Данилов