Росприроднадзор снизил размер требований к «РКС-Тамбов» до 388 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению уточнение требований Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора (РПН) к ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы», концессионер систем водоснабжения и водоотведения облцентра). Истец снизил сумму иска на 5,2%: с 409,3 млн руб. до 387,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ответчик не признал заявленные требования. На фоне их уточнения заседание по делу было отложено на 28 октября.

РПН подал иск в суд в феврале. Он потребовал возмещения вреда, причиненного «водному объекту». Речь может идти о притоке реки Цна.

Согласно арбитражной картотеке, с 2023 года ведомство вместе с прокуратурой региона 13 раз подавало в суд на «РКС-Тамбов». Так, в конце августа тамбовский арбитраж постановил взыскать с компании 5,8 млн руб. ущерба из-за загрязнения ручья Пяшкиль и пруда Гудня. В сентябре 19-й арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание 46,5 млн руб. за ущерб реке Паника.

Алина Морозова