Бывшему мэру Липецка могут сменить формулировку причины увольнения

Прокуратура вместе с антикоррупционным иском потребовала в суде изменить формулировку увольнения бывшего мэра Липецка Романа Ченцова, который покинул пост по собственному желанию в феврале. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, истец просит заменить ее на «в связи с утратой доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Липецка Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области / Коммерсантъ Бывший мэр Липецка Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области / Коммерсантъ

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что господин Ченцов получил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. Суть требований ведомства не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 20 октября.

Роман Ченцов проработал мэром Липецка меньше двух лет. Свой уход с поста, который он занимал с июля 2024 года, он объяснял семейными обстоятельствами. Иск прокуратуры он не смог обсудить с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость.

В июне этого года новым мэром Липецка стал Михаил Щербаков.

Владимир Зоркий