Наталья Толпыгина официально возглавила Болхов Орловской области

Депутаты горсовета Болхова Орловской области единогласно избрали главой города Наталью Толпыгину, которая с октября 2024 года руководила местной администрацией в статусах и. о. и врио. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

Госпожа Толпыгина родилась в 1982 году в Ленинградской области. В Болховском районе живет с 1990 года. Имеет высшее образование по специальности «Документоведение». Избиралась депутатом Медведковского сельского совета, с 2016-го по 2024 год руководила администрацией Медведковского сельского поселения. Затем стала заместителем главы Болхова.

В ноябре 2024 года депутаты горсовета Болхова досрочно прекратили полномочия Владимира Авилова на посту главы города. Отставка произошла на фоне уголовного дела, которое возбудили в отношении него в июле. В октябре 2025 года Болховский райсуд признал Владимира Авилова и его бывшего заместителя Ирину Казакову виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им назначили исправительные работы сроком на два года с удержанием 10% заработка в доход государства и полтора года с удержанием 0,5% заработка соответственно. В июле 2026 года Орловский облсуд ужесточил их наказание: бывшему главе района дали три с половиной года колонии общего режима, а его заместительнице — три года.

Как установил суд, в апреле 2023 года администрация Болхова для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» заключила контракт на благоустройство парка «Болховкин луг» и прилегающей к нему территории с белгородским ООО «СБК-Групп» Сергея Бузуна. Авилов и Казакова, зная, что обязательства реализованы некачественно и не в полном объеме, подписали акты приемки, в которых значилась ложная информация об исполнении соглашения. Уточнялось, что осужденные выплатили подрядчику не менее 66 млн руб., в том числе 11,6 млн за неудовлетворительно выполненные работы — в эту сумму оценен причиненный ущерб. В августе 2026 года Сергея Бузуна признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб.

Алина Морозова