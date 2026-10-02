Главные новости к вечеру 2 октября

Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии.

Реставрация особняка Миллера после пожара может подорожать на 50%.

Беглов поручил восстановить сгоревший Дом Миллера в первозданном виде. Кроме того, губернатор пообещал жителям соседних с особняком домов выплатить компенсации.

Прожиточный минимум в Петербурге в 2027 году вырастет до 22 тыс. рублей.

Вход на станцию «Площадь Александра Невского 1» ограничат.

В Петербурге по делу о махинациях на 270 млн задержали адвоката и еще четверых.

Экс-глава псковского Заксобрания Котов станет уполномоченным при губернаторе.