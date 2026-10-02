Главные новости к вечеру 2 октября
Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии.
Реставрация особняка Миллера после пожара может подорожать на 50%.
Беглов поручил восстановить сгоревший Дом Миллера в первозданном виде. Кроме того, губернатор пообещал жителям соседних с особняком домов выплатить компенсации.
Прожиточный минимум в Петербурге в 2027 году вырастет до 22 тыс. рублей.
Вход на станцию «Площадь Александра Невского 1» ограничат.
В Петербурге по делу о махинациях на 270 млн задержали адвоката и еще четверых.
Экс-глава псковского Заксобрания Котов станет уполномоченным при губернаторе.