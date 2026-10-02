В Петербурге по делу о махинациях на 270 млн задержали адвоката и еще четверых

В Петербурге силовики пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого, по версии полиции, организовали схему с фиктивными счетами-фактурами и налоговой отчетностью. Доход от такой деятельности, по предварительным данным, составил не менее 270 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным полиции, предполагаемым организатором был 36-летний житель Республики Алтай

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По данным полиции, предполагаемым организатором был 36-летний житель Республики Алтай

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, предполагаемым организатором был 36-летний житель Республики Алтай. В сообщество также входили 39-летний петербургский адвокат, 42-летний житель Петербурга, еще один петербуржец, выполнявший функции курьера, и 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Адвокат и еще один фигурант искали клиентов среди руководителей коммерческих организаций, курьер собирал наличные, а сотрудник налоговой проверял компании через служебные информационные системы.

Сообщается, что участники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, получая доступ к их учредительным документам, печатям и электронным подписям. От имени этих компаний оформлялись фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги. Их затем передавали заинтересованным организациям для использования в бухгалтерском и налоговом учете.

За оформление документов участники получали от 1% до 4,5% от указанной в счетах-фактурах суммы. В отношении фигурантов возбуждено дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Четверо подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

Карина Дроздецкая