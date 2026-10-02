Экс-глава псковского Заксобрания Котов станет уполномоченным при губернаторе

Бывший председатель Законодательного собрания Псковской области Александр Котов перейдет на должность уполномоченного при губернаторе региона. Он будет отвечать за взаимодействие главы Псковской области и правительства субъекта с органами законодательной власти и муниципалитетами. Губернатор Михаил Ведерников сообщил 2 октября, что подписал соответствующее постановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-спикер ЗакСа будет принимать участие в заседаниях регионального парламента и докладывать депутатам о позиции областных чиновников

Фото: Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов Экс-спикер ЗакСа будет принимать участие в заседаниях регионального парламента и докладывать депутатам о позиции областных чиновников

Фото: Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

«С Александром Алексеевичем нас связывают долгие годы совместной работы в одной команде. Его хорошо знают и уважают депутаты всех уровней, главы округов, представители общественных организаций, жители региона»,— написал господин Ведерников в соцсетях.

Предполагается, что экс-спикер ЗакСа будет принимать участие в заседаниях регионального парламента и докладывать депутатам о позиции областных чиновников. Уполномоченный обеспечит «четкую координацию» между исполнительной и законодательной властью, уверен губернатор.

Александр Котов возглавлял псковское Заксобрание 15 лет, впервые его избрали спикером в 2011 году. В сентябре 2026 года он избрался в новый созыв регионального парламента по спискам «Единой России». Господин Котов баллотировался под вторым номером в общеобластной части списка. Вскоре после подведения итогов голосования он подал заявление об отказе https://www.kommersant.ru/doc/8973399 от депутатского мандата. На первом заседании новым спикером Законодательного собрания выбрали 37-летнего Бориса Елкина, ранее занимавшего пост главы Пскова.

Константин Леньков