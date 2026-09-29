Депутаты Заксобрания Псковской области выбрали нового спикера

Новым председателем Законодательного собрания Псковской области стал 37-летний экс-глава Пскова Борис Елкин. Его кандидатуру депутаты утвердили на первом заседании регионального парламента 29 сентября. Господина Елкина на этом посту поддержали единогласно. Он был единственным претендентом.

Новоизбранный спикер на заседании поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку, а также обратился к своему предшественнику Александру Котову, который занимал пост председателя псковского ЗакСа с 2011 года. Бывший спикер после избрания отказался от мандата.

«Александр Алексеевич, отдельные слова благодарности Вам. Вы многое сделали для того, чтобы областной парламент работал последовательно, профессионально, в тесном взаимодействии с муниципалитетами и жителями. Для меня важно сохранить этот опыт и преемственность в работе»,— сказал господин Елкин.

До перехода в областной парламент Борис Елкин работал на посту главы Пскова. На должность его избрали в 2022 году. Перед этим он возглавлял администрацию города.

По итогам выборов единороссам досталсся 21 мандат депутата Законодательного собрания Псковской области. У КПРФ — два мандата. По одному депутату у «Новых людей», «Справедливой России» и ЛДПР.

Константин Леньков