Исторические детали особняка Миллера были вывезены до пожара

Все демонтируемые предметы охраны вывезли из особняка Миллера до начала подготовительных работ, а с несъемных элементов сделали слепки. Это позволит в дальнейшем воссоздать исторические детали здания, сообщили «Ъ Северо-Западу» в пресс-службе ООО «ТАС», которому принадлежит особняк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Огонь распространился на 2 тыс. кв. м здания

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Огонь распространился на 2 тыс. кв. м здания

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Таким образом, у специалистов имеются необходимые инструменты для детального воссоздания и восстановления исторических деталей особняка в их первозданном виде»,— заявили в компании.

В «ТАС» также сообщили, что объект культурного наследия застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами. Компания намерена продолжить работы по сохранению и восстановлению здания.

Пожар в особняке на Исаакиевской площади произошел вечером 1 октября. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м, а также повредил обрешетку кровли примыкающего здания. Пострадавших не было. По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По предварительной версии СК, возгорание могло произойти из-за нарушений при сварочных работах.

В марте «ТАС» получила кредитную линию «ДОМ.РФ» на 768 млн рублей для восстановления особняка и его приспособления под современное использование.

Карина Дроздецкая