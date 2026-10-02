Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил блогера Алексея Поднебесного к трем годам колонии общего режима по делу о половой связи с несовершеннолетней, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Накануне гособвинение запрашивало для него семь лет. Поднебесного взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде Поднебесный вину не признал и утверждал, что девушка ввела его в заблуждение относительно своего возраста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В суде Поднебесный вину не признал и утверждал, что девушка ввела его в заблуждение относительно своего возраста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Блогера признали виновным по двум эпизодам полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ), и двум эпизодам развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ). По двум эпизодам по ст. 134 УК суд путем частичного сложения наказаний назначил три года колонии общего режима. От отбывания наказания по эпизодам развратных действий Поднебесного освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд установил, что 2 августа 2024 года Поднебесный совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки сначала на фуд-корте одного из торговых центров, а затем в баре в центре Петербурга. Кроме того, блогера признали виновным в двух эпизодах полового сношения с потерпевшей.

Свое наказание Алексей Поднебесный связал с «педоистерией», отмечая, что на момент совершения преступления потерпевшей уже почти исполнилось 16 лет. Сегодня ей, по его словам, уже 18 лет. Она пришла в суд. Его адвокат заявила, что приговор суда незаконный и несправедливый, он непременно будет обжалован.

Отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Северо-Запад», будет ли он в заключении продолжать каким-либо образом свою идеологическую деятельность, он ответил, что более не считает себя инцелом, но книгу о своей жизни напишет.

Алексей Поднебесный получил известность как нижегородский общественный активист, блогер и один из наиболее заметных представителей российского инцел-движения. Инцелами называют прежде всего мужчин, которые считают себя неспособными найти сексуального или романтического партнера, несмотря на желание вступить в такие отношения. Вокруг этого понятия сформировались интернет-сообщества со своей идеологией и лексикой.

Процесс проходил в закрытом режиме. В суде Поднебесный вину не признал и утверждал, что девушка ввела его в заблуждение относительно своего возраста.

Накануне «Ъ Северо-Запад» рассказал, как проходил закрытый процесс над блогером. Гособвинение просило назначить ему семь лет колонии общего режима. Во время разбирательства суд, в частности, назначал портретную экспертизу потерпевшей, чтобы установить, мог ли Поднебесный по ее внешности понимать, что ей не исполнилось 16 лет. Ранее девушка сообщала, что называла блогеру возраст 23 года.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Воздержание на семь лет».

Полина Пучкова, Андрей Кучеров