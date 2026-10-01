Воздержание на семь лет

Гособвинение запросило семь лет колонии общего режима для 48-летнего блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в половой связи и развратных действиях с 15-летней девушкой. Процесс над ним проходил в закрытом режиме, а самого Поднебесного на протяжении разбирательства поддерживала часть российского инцел-сообщества — интернет-движения преимущественно мужчин, считающих себя лишенными возможности вступать в романтические или сексуальные отношения. Сам блогер признает вину частично. Приговор фигуранту огласят в пятницу, 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Алексей Поднебесный в зале суда

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Блогер Алексей Поднебесный в зале суда

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прения прошли 1 октября в Куйбышевском районном суде Петербурга. Информацию о запрошенном сроке подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Сам Поднебесный признает вину частично.

Ему вменяются четыре эпизода: по два по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Речь идет о половом сношении и развратных действиях в отношении девушки, которой на момент событий было 15 лет. Первоначально правоохранительные органы публично сообщали только о двух эпизодах. По версии следствия, 2 августа 2024 года в одном из баров Петербурга подсудимый Поднебесный совершил в отношении потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а на следующий день вступил с ней в половую связь в одном из домов города.

О задержании блогера стало известно 19 августа 2024 года. В тот же день глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить распространившиеся в интернете материалы с участием Поднебесного и несовершеннолетней. Силовики опубликовали видео его допроса. На вопрос о признании вины блогер отвечать отказался, сославшись на ст. 51 Конституции. За несколько дней до задержания Поднебесный писал, что жалобы на него госпоже Мизулиной направляет его бывшая жена. Тогда же он разместил видео, на котором девушка утверждала, что сексуальной связи между ними не было.

20 августа Алексею Поднебесному предъявили обвинение. В сообщении пресс-службы судов по итогам избрания меры пресечения говорилось, что он признал вину. Позднее сам блогер объяснял в разговоре со сторонниками, что признал ее лишь частично. По его словам, он «был введен в заблуждение» относительно возраста девушки, а один из вменяемых эпизодов силовики, как утверждал подсудимый, «выдумали». Защита просила не отправлять его в СИЗО и настаивала на домашнем аресте, однако Смольнинский районный суд заключил блогера под стражу.

Осенью 2024 года при очередном продлении ареста самого Поднебесного в суде не было. Он находился в городской психиатрической больнице №6, где проходил экспертизу. При этом в суд по собственной инициативе пришли несовершеннолетняя потерпевшая и ее законный представитель. Обе попросили избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. О том же просил адвокат. Суд, тем не менее, продлил арест. До рассмотрения дела по существу дошло весной 2025 года. Слушания в Куйбышевском районном суде проходили в закрытом режиме. Первое заседание состоялось 29 апреля. Когда Поднебесного конвоировали в зал, он успел выкрикнуть журналистам, что его «принуждали к самоубийству». Кого именно он обвинял и о каких обстоятельствах шла речь, публично не раскрывалось.

Менее чем через месяц, 20 мая 2025 года, Куйбышевский суд изменил Поднебесному меру пресечения и освободил его из-под стражи прямо в зале суда. К тому моменту он провел в СИЗО около девяти месяцев. Вместо ареста суд назначил запрет определенных действий. Блогеру запретили общаться с участниками дела, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия и обсуждать обстоятельства уголовного дела со СМИ.

После освобождения Поднебесный продолжил приезжать на закрытые заседания из Нижнего Новгорода. В июне 2025 года суд продлил ему запрет определенных действий. Как тогда рассказывали сторонники блогера, он приехал в Петербург, рассчитывая, что дело уже приближается к приговору, и не предусмотрел денег на обратный билет. В результате Поднебесный, по их словам, собирался пройти около 1,1 тыс. км до Нижнего Новгорода пешком, но, по всей видимости, доехал до дома на транспорте.

Хоть дело и рассматривалось в закрытом режиме, публичным стал спор о том, мог ли Поднебесный понимать реальный возраст потерпевшей. В мае 2026 года руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Куйбышевский суд по собственной инициативе назначил габитоскопическую, или портретную, экспертизу девушки. Экспертам предстояло определить, к какому возрастному периоду можно отнести ее внешность на фотографиях и видеозаписях, сделанных во время вменяемых Поднебесному событий.

Необходимость экспертизы возникла из-за показаний самой потерпевшей. Как сообщала госпожа Лебедева, девушка рассказала следствию, что называла блогеру возраст 23 года. При этом проведенная ранее биологическая экспертиза определяла ее возрастной период как 15–17 лет. Суду требовалось установить, мог ли обвиняемый по внешности девушки осознавать, что ей не исполнилось 16 лет. Результаты портретной экспертизы публично не раскрывались.

Часть хронологии закрытого процесса публиковалась в Telegram-канале сторонников Поднебесного. Его авторы называют дело сфабрикованным и резко критикуют суд и правоохранительные органы. Перед финалом процесса они также сообщили, что обвиняемый Поднебесный составил завещание на случай обвинительного приговора. По их утверждению, одному из наследников он поручил после своей смерти установить ему памятник.

Алексей Поднебесный получил известность как нижегородский общественный активист, блогер и один из наиболее заметных представителей российского инцел-движения. Инцелами называют прежде всего мужчин, которые считают себя неспособными найти сексуального или романтического партнера, несмотря на желание вступить в такие отношения. Вокруг этого понятия сформировались интернет-сообщества со своей идеологией и лексикой.

До 2005 года господин Поднебесный работал в прокуратуре Нижнего Новгорода, откуда был уволен «за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». Сам он связывал увольнение со своим несогласием с якобы применявшимися к заключенным пытками и подделкой документов. После ухода из прокуратуры участвовал в протестах против застройки и высоких тарифов на капремонт, выступал в защиту животных и вел экологический блог. Позднее основной темой его публичной деятельности стали отношения мужчин и женщин. Поднебесный называл себя инцелом и стал автором так называемой теории «вагинокапитализма», согласно которой женщины благодаря возможности выбирать сексуальных партнеров получили чрезмерную власть над мужчинами. В своих выступлениях он, в частности, предлагал лишить женщин возможности отказывать мужчинам в интимной связи.

От задержания Алексея Поднебесного до прений прошло более двух лет. Рассмотрение дела по существу в Куйбышевском районном суде продолжалось около полутора лет.

Полина Пучкова