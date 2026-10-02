После пожара в особняке Миллера возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пожара в особняке Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге. Дело расследуется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных или иных работах), сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пожар произошел вечером 1 октября в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади, 3. По данным МЧС, огонь распространился на 2 тыс. кв. м, а в примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожар локализовали в 00:40 2 октября. Сведений о пострадавших не поступало.

Особняк Миллера является объектом культурного наследия. В марте «Ъ Северо-Запад» писал, что структура Захара Смушкина и Анны Тепленко планирует восстановить здание и приспособить его под современное использование. На работы «Дом.РФ» одобрил кредитную линию с лимитом 768 млн руб. Плановая дата получения акта приемки — конец 2027 года.

В СК сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Карина Дроздецкая