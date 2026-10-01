Огонь перекинулся на крышу соседнего с особняком Миллера дома

Пожарные начали проливать крышу здания на улице Якубовича, 2, соседствующего с горящим особняком Ф. Л. Миллера на Исаакиевской площади. На крыше заметно открытое пламя, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия пожара в особняке Ф.Л. Миллера на Исаакиевской площади. Огонь перекинулся на крышу соседнего здания по улице Якубовича, 2. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Последствия пожара в особняке Ф.Л. Миллера на Исаакиевской площади. Огонь перекинулся на крышу соседнего здания по улице Якубовича, 2. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Напомним, пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади, 3, начался вечером 1 октября. Сообщение о возгорании поступило в 20:11. Изначально площадь пожара уточнялась, в 20:26 ему присвоили второй номер сложности, а позднее ранг повысили до третьего. По последним данным МЧС, огонь распространился на 2 тыс. кв. м.

На месте работают пожарные и спасатели. Сведений о пострадавших не поступало. Прокуратура Адмиралтейского района контролирует установление причин и обстоятельств возгорания, а также ход и результаты проверки, организованной сотрудниками МЧС.

Матвей Николаев