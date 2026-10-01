Депутат Лозко займется городской средой для инвалидов
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга учредили рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Она будет работать на базе постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Новую структуру возглавила депутат от фракции «Единая Россия», президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко.
Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Председателя рабочей группы утвердили на первом заседании комиссии по соцполитике 1 октября. Предполагается, что парламентские комиссии по транспорту, стратегическому планированию, по культуре и образованию, а также комиссия по городскому хозяйству присоединятся к работе группы и делегируют своих представителей.
Депутат Лозко баллотировалась в Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия». С 1997 года госпожа Лозко занимается продвижением танцев на колясках как спортивной дисциплины. Тогда она открыла первый в стране соответствующий спортклуб. Занимала пост старшего тренера сборной Санкт-Петербурга и России лиц спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине «танцы на колясках». В 2024 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
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