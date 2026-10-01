Депутат Лозко займется городской средой для инвалидов

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга учредили рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Она будет работать на базе постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Новую структуру возглавила депутат от фракции «Единая Россия», президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председателя рабочей группы утвердили на первом заседании комиссии по соцполитике 1 октября. Предполагается, что парламентские комиссии по транспорту, стратегическому планированию, по культуре и образованию, а также комиссия по городскому хозяйству присоединятся к работе группы и делегируют своих представителей.

Депутат Лозко баллотировалась в Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия». С 1997 года госпожа Лозко занимается продвижением танцев на колясках как спортивной дисциплины. Тогда она открыла первый в стране соответствующий спортклуб. Занимала пост старшего тренера сборной Санкт-Петербурга и России лиц спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине «танцы на колясках». В 2024 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Подробнее о распределении руководящих должностей в Законодательном собрании Петербурга восьмого созыва — в материале «Ъ Северо-Запад» «Депутатам определили профиль».

Константин Леньков