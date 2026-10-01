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Депутат Лозко займется городской средой для инвалидов

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга учредили рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Она будет работать на базе постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Новую структуру возглавила депутат от фракции «Единая Россия», президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко.

Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп

Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Елена Лозко возглавит парламентскую рабочую группу по обеспечению доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Председателя рабочей группы утвердили на первом заседании комиссии по соцполитике 1 октября. Предполагается, что парламентские комиссии по транспорту, стратегическому планированию, по культуре и образованию, а также комиссия по городскому хозяйству присоединятся к работе группы и делегируют своих представителей.

Депутат Лозко баллотировалась в Законодательное собрание по спискам партии «Единая Россия». С 1997 года госпожа Лозко занимается продвижением танцев на колясках как спортивной дисциплины. Тогда она открыла первый в стране соответствующий спортклуб. Занимала пост старшего тренера сборной Санкт-Петербурга и России лиц спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине «танцы на колясках». В 2024 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Подробнее о распределении руководящих должностей в Законодательном собрании Петербурга восьмого созыва — в материале «Ъ Северо-Запад» «Депутатам определили профиль».

Константин Леньков

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