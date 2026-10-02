Cinema Jazz Awards, «Экочашка» и «Эпоха Фаберже»

Киномузыкальная премия и фестиваль экологического кино, хакасский, татарский, китайский и русский театры, выставки и лекции, концерты и книги: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт к 92-летию Эдуарда Хиля во Дворце искусств

Фото: Эдуард Хиль-младший Концерт к 92-летию Эдуарда Хиля во Дворце искусств

Фото: Эдуард Хиль-младший

2 октября во Дворце искусств Ленинградской области состоится концерт, посвященный 92-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля, ярчайшего представителя советской эстрады.

Эдуард Хиль-младший, внук «мистера Тро-ло-ло», который впервые вышел на сцену легендарного БКЗ «Октябрьский» вместе со знаменитым дедом в шестилетнем возрасте, сегодня продолжает традиции знаменитой династии. Он исполнит популярные шлягеры разных лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран IV форум коллекционеров книги художника и печатной графики

Фото: организаторы форума IV форум коллекционеров книги художника и печатной графики

Фото: организаторы форума

Лопаты строителей Вавилона, гармонь Василия Теркина и тайна узелкового письма — это и многое другое представит IV Форум коллекционеров книги художника и печатной графики, который пройдет со 2 по 4 октября. Экспозиция форума развернется в выставочных залах Библиотеки книжной графики. Шестнадцать именитых бук-артистов и графиков из разных городов России, а также книгоиздатели и коллекционеры представят публике свои раритеты. К ним присоединятся представители французской школы дизайна Efet Studio Crea. Центром экспозиции станет собранный по канону, из обойных листов, альманах «Садок Судей III», посвященный 140-летию Велимира Хлебникова и содержащий стихи поэта и философа Константина Кедрова, композитора Владимира Мартынова, рисунки Леонида Тишкова, Игоря Иогансона и других мэтров. Свои новые работы представят известные современные художники Виктор Лукин, Валерий Корчагин, Михаил Погарский, Дмитрий Саенко, Эмиль Гузаиров, Александра Гамбург, Григорий Кацнельсон, Екатерина Ефимик, Елена Павлова (Потанина), Виктор Ремишевский, Зося Леутина, Александр Лондон, Анастасия Лункевич, Алла Эмили, Ксения Бурланкова, Елена Машкарина, а также студенты школы дизайна Efet.

2 октября на сцене Дома актера им. К. С. Станиславского начинаются показы спектаклей в рамках трехдневных гастролей Молодежного театра Республики Коми. В этот день труппа из Сыктывкара представит городской вербатим «СКТВКР» — документальный проект режиссера Максима Соколова, рассказывающий о том, как живет Республика Коми, что здесь волнует людей, как они говорят и как ощущают свою жизнь в республике. Премьера «СКТВКР» состоялась в октябре 2020 года. Постановка привлекает внимание креативной сценографией и сложной художественной формой: действие разворачивается в бассейне с водой, а на растянутом над ним экране оживают красочные проекции. В спектакле используются реальные истории жителей города и республики: блогера Софьи Шиманской, лыжника Андрея Нутрихина и командира вертолетной площадки в поселке Ижма Сергея Сотникова, а также рассказы самих актеров и их близких. В 2021 году работа стала участником внеконкурсной программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска».

На следующий день, 3 октября, Молодежный театр Коми покажет в Доме актера спектакль «Довлатов. Роман особого назначения». В основе спектакля — реальная история переписки Сергея Довлатова и студентки педагогического института Коми Светланы Меньшиковой. Все началось с фотографии девушки в газете, которую увидел солдат-срочник Довлатов. Он написал Светлане несколько писем, прежде чем она ответила. Эту переписку можно назвать литературным дебютом Довлатова — в письмах прослеживается, как постепенно складывается авторский стиль будущего писателя. Роман в письмах закончился, когда служба Сергея подошла к концу. И хотя молодые люди виделись всего несколько раз, их переписка не только поддержала Довлатова в непростой период, но и положила начало его пути как автора. Действие постановки переносит зрителя в Сыктывкар начала 1960-х. Американский разведчик Джон Смит прибывает в столицу Коми с секретным заданием. Он устраивается на работу журналистом в редакцию местной газеты — той самой, которая опубликовала стихотворение солдата-срочника Сергея Довлатова, проходящего службу в охране исправительной колонии в поселке Чиньяворык Коми АССР. Автор сценария — директор Национального музея Республики Коми, автор книги «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар» Светлана Бандура, режиссер — Юлия Экрот.

3 октября в отеле «Индиго» состоится фортепианный концерт известного петербургского пианиста и композитора Станислава Чигадаева. Его творческий путь доказывает, что молодость не помеха успешной реализации множества креативных идей. В свои 35 лет Станислав успел не только окончить Петербургскую государственную консерваторию, стать виртуозным классическим и джазовым пианистом и лауреатом множества конкурсов, но и провести огромное количество концертов — сольных и с симфоническими оркестрами.

Этот музыкант является одним из лучших аранжировщиков страны, успевшим поработать с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди, Фабио Мастранджело и другими мастерами, а также создать свой джазовый Big Band и начать преподавать на кафедре джазовой импровизации в родной Петербургской консерватории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль электронной музыки «Белая» в Ледовом дворце

Фото: Радио «Рекорд» Фестиваль электронной музыки «Белая» в Ледовом дворце

Фото: Радио «Рекорд»

3 октября тысячи людей в белом вновь соберутся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, чтобы стать частью фестиваля электронной музыки от радио «Рекорд» «БЕЛАЯ». Новая глава фестиваля — мистическая интерпретация легенды о Снежной Королеве — перенесет зрителей в мир льда, света и зеркальных лабиринтов. Гости окажутся в центре мультимедийной вселенной, где звук, свет, сценография и перформансы работают как единый механизм, создавая эффект полного погружения. На трех танцполах выступят более 20 артистов и проектов. Уже анонсированы два зарубежных секретных гостя, Swanky Tunes, Meg, Odyssey Crew (Alexey Izotov, Lesha Mironov, Fake Mood), Aiwaska, Volac и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финальный турнир сезона 2026 в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Финальный турнир сезона 2026 в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

В этот же день, 3 октября, в гольф-клубе «Петергоф» состоится финальный турнир сезона 2026 года. Участников ждут осенние краски поля и приятная компания, но прежде всего — спортивный азарт. День завершится традиционной церемонией награждения победителей, которая в этом году пройдет в ресторане Buddha-Bar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро»

Фото: организаторы концерта Шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро»

Фото: организаторы концерта

3 октября на стадионе «Газпром Арена» состоится невероятное событие — ставшее уже легендарным шоу певицы Zivert «Где-то в Ретро». Шоу будет представлено в своей знаковой оригинальной постановке, дополненной новыми решениями и сюрпризами для петербургской публики. В основе концерта — симбиоз музыки, света и авторского видеоконтента, создающий эффект полного погружения в атмосферу разных эпох. В программу войдут все главные хиты артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трагедия «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Трагедия «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 3 октября представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое «папа». Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Коперник»

Фото: пресс-служба проекта «Города.Музеи.Сцены» Спектакль «Коперник»

Фото: пресс-служба проекта «Города.Музеи.Сцены»

3 и 4 октября в Санкт-Петербургском планетарии пройдут показы спектакля «Коперник», участника программы «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект продолжает традицию, заложенную еще в 1937 году, когда в московском планетарии возник уникальный формат спектаклей на основе научных лекций. Сегодня эта идея получает новое развитие на языке современных технологий, визуального искусства и актуального театра.

История астронома Николая Коперника — ученого, чьи открытия перевернули представление человечества о Вселенной,— пересматривает традиционные представления о видах и жанрах театра. Это уникальный спектакль, сочетающий в себе просветительскую и художественную задачу; синтетическое явление, в котором сложная мультимедийная партитура встречается с особенностями театра сайт-специфик.

Авторы «Коперника» — творческое объединение «Эскизы в пространстве», известное своими междисциплинарными проектами вне пределов традиционной сцены-коробки, и драматург Анастасия Букреева. История о благополучном человеке, который не побоялся ни лишений, ни одиночества, рассказана в пьесе устами Ретика, ученика Коперника, сохранившего для человечества научное наследие своего учителя.

В эти же дни, 3 и 4 октября, на Большой сцене театра «Балтийский дом» открывается XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который проходит под девизом «Фестиваль фестивалей». На сцене будет показан спектакль Шэньсийского народного художественного театра (Китайская Народная Республика) «Главная роль». Этому спектаклю суждено стать одной из сенсаций фестиваля: он является лидером последнего театрального сезона в Китае. В его основе — роман известного писателя Чэнь Яня, получивший самую престижную литературную награду страны — Премию Мао Дуня.

Это история о судьбе знаменитой актрисы традиционного шэньсийского театра циньцянь И Цинъэ. Начиная свой путь одиннадцатилетней пастушкой и «девочкой при печи» в уездной труппе, она годами оттачивает ремесло, борясь за право выходить на сцену. Несчастная любовь, одиночество, постоянный выбор между творческим успехом и личной жизнью… Героиня шаг за шагом решает проблемы, понятные каждой женщине, посвящающей себя искусству. Она поднимается к своей главной роли ценой огромного труда, упорства и таланта, чтобы в конце концов получить признание и стать «королевой циньцянь».

В дни выступления китайского коллектива в Большом фойе театра будет работать выставка Шэньсийского народного художественного театра о создании спектакля Ху Цзунци «Главная роль». Экспозиция раскроет закулисные секреты, основные этапы работы над постановкой и особенности уникальной театральной традиции Шэньси. Это не просто история спектакля — это рассказ о поиске «главной роли» не только на сцене, но и внутри каждого артиста.

Кроме того, с первых дней будет открыта выставка фоторабот Владимира Луповского «Фестиваль глазами Володи». Владимир Луповской — легенда российской театральной фотографии: он снимал фестиваль на протяжении десятилетий. Зрители смогут увидеть историю фестиваля, запечатленную выдающимся мастером, который умел проникать в суть людей и спектаклей, и показывать это в мгновении кадра.

4 октября в рамках фестиваля «Балтийский дом» в клубе «Территория театра» состоится лекция «Китайский театр — от древних ритуалов к современности». Лекция переводчика-китаиста и преподавателя СПбГУ Варвары Бови позволит понять, как древние смыслы продолжают жить в сегодняшнем сценическом языке Китая.

В этот же день, 4 октября, открывается абонемент Петербургской филармонии «Рыцарь виолончели», посвященный 100-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича. В Большом зале прозвучит программа, исполненная здесь же 17 февраля 1990 года Национальным симфоническим оркестром (США) под управлением и с участием Мстислава Ростроповича. Тот концерт стал подлинно историческим: он состоялся через три месяца после возвращения Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской советского гражданства; выдающийся музыкант вновь вышел на столь важную для себя сцену — после 19-летнего перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Дмитрий Юровский

Фото: Анна Флегонтова Дирижер Дмитрий Юровский

Фото: Анна Флегонтова

17 февраля 1990-го года Мстислав Ростропович солировал в Виолончельном концерте Дворжака, а затем продирижировал Пятой симфонией Прокофьева. Программа исторического концерта прозвучит вновь в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением известного дирижера, представителя знаменитой музыкальной династии Дмитрия Юровского, солистка — лауреат престижных международных конкурсов Мария Зайцева. В абонемент «Рыцарь виолончели» включены не только исторические программы, исполненные под управлением Мстислава Ростроповича или с его участием в качестве солиста, но и сочинения, посвященные музыканту или созданные по его заказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращение редких книг в музей-заповедник «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село» Возвращение редких книг в музей-заповедник «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село»

В музей-заповедник «Царское Село» вернулись четыре книги XVIII–XIX веков со штампами Царскосельской императорской библиотеки. Один том — из мемориальной библиотеки Павла I в Александровском дворце, три превосходно сохранившихся экземпляра — из личных комнат Александра I и его супруги Елизаветы Алексеевны в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце. Книги были утрачены в период массовых распродаж 1930-х годов. Возвращение стало возможно благодаря меценату и коллекционеру Сергею Мосунову, который специально приобрел их на международных аукционах.

Подаренная книга из библиотеки Павла I — военные постановления короля Людовика XV, изданные королевским печатником Коллиньоном (imprimeur du roi Joseph Collignon) в типографии «у Золотой Библии» (a la Bible d’Or) в городе Мец в 1756 году. Другие три книги, переданные в музей, выпустил известный парижский книгоиздатель и продавец книг первой трети XIX века Луи Жане (издательство Chez Louis Janet). Это «Шесть рассказов для юношества» Жака Лабле, «Друг юных девиц» Шарля Мало и сборник романсов «Звуки моей лиры». Издательство Janet специализировалось на выпуске изящных подарочных книг малого формата — иллюстрированных карманных сборников с гравированным титульным листом, красивыми сюжетными иллюстрациями в технике офорта и встроенным календарем на будущий год.

4 октября Молодежный театр Коми завершит гастроли в Петербурге на сцене Дома актера показом постановки «Долина нашей памяти». Это документальный спектакль, в основу которого легли интервью участников поискового движения и письма солдат Великой Отечественной войны. Режиссер постановки, автор сценария и художественного оформления Евгений Софронов — поисковик, который с 2006 года сотрудничает с экспедицией «Долина» из Великого Новгорода. Часть актеров, занятых в спектакле, также принимала участие в поисковых экспедициях.

В этот же день, 4 октября, Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина приглашает на встречу рояля и вибрафона, классики и джаза — концерт «Между классикой и джазом». За роялем — Денис Кириллов, партию вибрафона исполнит Павел Чижик. В программе — Чайковский, Дебюсси, Равель, Римский-Корсаков, Штраус, Сати. Знакомые мелодии зазвучат в необычной интерпретации через джазовую гармонию и свободный ритм. Дуэт рояля и вибрафона создает звонкую, прозрачную атмосферу, в которой классика дышит по-новому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперетта «Летучая мышь»

Фото: Театр музыкальной комедии Оперетта «Летучая мышь»

Фото: Театр музыкальной комедии

4 октября в Театре музыкальной комедии будет показана оперетта «Летучая мышь» — самая популярная и «праздничная» оперетта Иоганна Штрауса. Она обязательно присутствует в репертуаре многих музыкальных театров мира, пользуясь любовью и успехом широкой аудитории. Великолепная, искристая, как брызги шампанского, музыка Штрауса создает особую атмосферу легкости и веселья.

«Летучая мышь» — кладезь розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга — коммерсант Генрих Айзенштайн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается его жена Розалинда; другой — в служанку Адель, при том, что он посмеивается над ее желанием стать актрисой его театра. В финале маски оказываются сброшены и правда раскрывается ко всеобщему изумлению.

5 октября в Концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга пройдет гала-концерт симфонического проекта «Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!», закрывающий программу 2026 года. На сцену Капеллы выйдут Губернаторский симфонический оркестр Новгородской филармонии имени А. С. Аренского (главный дирижер и художественный руководитель Лев Дунаев), Хор Санкт-Петербургской консерватории (художественный руководитель — заслуженный артист России, профессор Сергей Екимов), лауреаты международных конкурсов вокалисты Олеся Петрова, Елизавета Соколова и Виталий Новиков и пианист Николай Мажара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Синьор из высшего общества»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Комедия «Синьор из высшего общества»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

6 октября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет комедию Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества». Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую… В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов и другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Песни на стихи поэтов» Жени Любич

Фото: организаторы концерта Программа «Песни на стихи поэтов» Жени Любич

Фото: организаторы концерта

В этот же день, 6 октября, «русская француженка» Женя Любич представляет в Петербурге программу «Песни на стихи поэтов». Бродский, Маяковский, Есенин, Ахматова и многие другие поэты встретятся на Новой сцене Александринского театра в исполнении Жени Любич — певицы и композитора, которая представит программу на стыке литературы и музыки. Многие знают ее по популярному во всем мире треку Russian Girl и по «Колыбельной тишины» из фильма «Он — дракон», но не всем известна другая сторона творчества этой утонченной девушки из Санкт-Петербурга — речь идет о ее песнях на стихи поэтов.

6 и 7 октября XXXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» на Большой сцене театра представляет спектакль Новосибирского государственного академического ордена Трудового Красного Знамени драматического театра «Красный факел» по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Он завершает трилогию спектаклей режиссера Андрея Прикотенко по русской классике, начатую им «Мертвыми душами» Гоголя и продолжившуюся «Бесами» Достоевского. Спектакль по одной из самых тонких и нежных пьес Чехова искусно избавлен от штампов, которыми порой обрастают чеховские сюжеты. Расставание с ускользающей эпохой происходит в нем под живую музыку в исполнении самих артистов, а тревога в преддверии перемен перерастает в масштабную «бурю столетия».

7 октября в рамках фестиваля Ассоциация театральных фестивалей (АТФ) проведет конференцию «Фестиваль в городе: инвестиции и издержки». Планируется обсудить вопрос эффективного влияния театрального фестиваля на экономику города, в котором он проводится. Участники подтвердят: фестиваль — это не просто культурное событие. Он становится поводом для инфраструктурных решений, создает новые маршруты, возвращает людей в забытые районы и меняет восприятие привычной среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Спектакль «Обыкновенная история»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

7 октября в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета играют спектакль «Обыкновенная история» по одноименному роману Ивана Гончарова. Роман рассказывает о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. Каждый из нас помнит первые трудности взрослой жизни, первую работу, первые путешествия, первые отношения, первые разбитые о реальность мечты и первые соблазны. Многое в этом романе герой переживает впервые, и это служит камертоном всему произведению…

В этот же день, 7 октября, Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина представляет «Посвящение Фаринелли». Концерт посвящен Фаринелли, знаменитому певцу-кастрату, голос которого охватывал три с половиной октавы, обладал невероятной гибкостью и техникой, а широкий диапазон позволял исполнять как сопрановые, так и контральтовые партии. Редко исполняемая оперная музыка Генделя — арии из опер «Амадиджи», «Ринальдо», «Роделинда», «Юлий Цезарь» — будет исполнена Платоном Силаевым, обладателем редкого в наше время мужского высокого голоса — контртенора. Дуэты с Платоном Силаевым споет его учитель и наставник, профессор Виктория Евтодьева (сопрано). Добавит оркестровой краски Российский ансамбль старинной музыки с увертюрами и оркестровыми фрагментами барочной музыки.

Спектакль-балет «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

8 октября в Эрмитажном театре Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского покажет спектакль-балет «Ромео и Джульетта». Основная идея в его создании состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Петра Чайковского с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части из величайших произведений композитора, таких как Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». В спектакле участвует народный артист России Фарух Рузиматов.

А в джаз-клубе Игоря Бутмана в этот день, 8 октября,— киномузыкальная премия Cinema Jazz Awards, уникальный конкурс живых саундтреков к немому кино. Джазовые ансамбли озвучивают легендарные фильмы эпохи Чарли Чаплина, Бастера Китона и Сергея Эйзенштейна, создавая совершенно новое восприятие киноклассики. Конкурс был придуман тележурналистом и режиссером Михаилом Довженко и промоутером Романом Христюком еще в 2009 году. За прошедшие годы Cinema Jazz Awards в Москве стал событием федерального масштаба, лауреатами которого становились ведущие джазовые музыканты страны: от ансамбля Владимира Нестеренко и квартета Ивана Фармаковского до этнопроекта Григория Сандомирского и дуэта Балакирская–Илугдин. Премия уже во второй раз приедет в Петербург. На сцену выйдут ансамбль Софьи Шустровой, ансамбль Дениса Кириллова и Эмпати Джаз. Каждый создаст свой саундтрек к немому фильму и поборется за звание лучшего тапера страны.

8 октября в Капелле Санкт-Петербурга открывается музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского с участием солиста Александра Кашпурина, а также Симфонию ми-бемоль мажор И. Ф. Стравинского. Первый концерт Чайковского входит в число общепризнанных классических произведений, тогда как первое симфоническое сочинение Стравинского — опус 1 — представляется крайне редко. В нем особенно заметна преемственность: молодой Стравинский продолжает линию, намеченную его учителем Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Дикая природа 2.0. Адаптация к новому миру» (реж. Патрик Сентуриони)

Фото: «Экочашка» Кадр из фильма «Дикая природа 2.0. Адаптация к новому миру» (реж. Патрик Сентуриони)

Фото: «Экочашка»

8 октября на площадке факультета экотехнологий ИТМО открывается фестиваль экологического документального кино «Экочашка». Он начнется с премьерного показа фильма «Дикая природа 2.0. Адаптация к новому миру» (режиссер Патрик Сентуриони, Австрия). Картина рассказывает о том, как дикие животные приспосабливаются к современным ландшафтам, меняющимся под влиянием человека. В рамках открытия гостей ждет интерактивная велкам-зона от факультета экотехнологий ИТМО с квизом по бионике, выставкой лабораторий ИТМО, научным open talk и мастер-классом по апсайклингу. Вход по регистрации.

В этот же день, 8 октября, в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» на Большой сцене Альметьевский татарский государственный драматический театр представит спектакль «Бегущий за ветром». Режиссером выступает народный артист России Камиль Тукаев. Спектакль поставлен по известному на весь мир бестселлеру Халеда Хоссейни. История жизни двух мальчиков разворачивается в стране, которая рушится. Амир и Хасан не равны по своему положению: один — сын аристократа, другой — его слуга. Двенадцать лет они играют вместе, но ни разу за это время Амир не назвал Хасана своим другом, а ведь тот был готов отдать жизнь за хозяина. Соревнования по запуску воздушных змеев — любимая забава кабульских мальчишек — становится точкой невозврата, после которой в их жизни меняется все. Их, словно воздушных змеев, подхватывает ветер перемен и разносит по разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами. Исполнитель роли Хасана/Сохраба Айрат Мифтахов удостоен спецприза Ассоциации театральных критиков России.

А 9 октября на Большой сцене «Балтийского дома» пройдет спектакль Рязанского государственного областного театра кукол «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Режиссер — Олег Жюгжда. Один из старейших и ведущих театров кукол в стране представит динамичный и живой спектакль, в котором игра и пластика актеров соединяется с кукольным театром. Постановка, режиссер и актеры отмечены целым рядом наград на Всероссийском театральном фестивале «Волжские театральные сезоны» (2024) и на региональном театральном фестивале «Зеркало сцены» (2023).

9 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет слышен «Хрустальный перезвон»: на сцену выйдут две яркие московские солистки — органистка Олеся Кравченко и арфистка Надежда Сергеева, чей дуэт уже стал заметным явлением российской концертной жизни. Орган и арфа встречаются на публике нечасто, и каждый такой вечер — событие. Мощь и многоголосие органа сочетаются здесь с прозрачностью арфы, рождая редкий по красоте тембровый союз. Программа выстроена как путешествие сквозь эпохи и настроения. В первом отделении — мистическая миниатюра «Туман и ветер» Стефани Курсио, фрагменты из «Шехерезады» Римского-Корсакова, Интродукция и аллегро Равеля и попурри на темы «Кармен» Бизе. Во втором — Вариации Глинки на тему из «Волшебной флейты», Токката Прокофьева и адажио из «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго.

В этот же день, 9 октября, Музей Фаберже начинает цикл лекций искусствоведа Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом», посвященный истории декоративно-прикладного искусства модерна — «поры перелома» и одновременно «Прекрасной эпохи». В этот день состоится первая лекция цикла — «Последний стиль «Прекрасной эпохи». Рождение франко-бельгийского ар-нуво и идея синтеза искусств». На рубеже XIX–XX веков художники Бельгии и Франции одними из первых предпринимают попытку создать принципиально новый художественный язык, свободный от исторических реминисценций. На лекции запланированы разговор о становлении искусства ар-нуво и концепции «тотального» дизайна, знакомство с творчеством Виктора Орта, Анри ван де Вельде, Луи Мажореля, с произведениями Эмиля Галле, братьев Дом и Рене Лалика, а также рассказ о том, как новые материалы и технологии помогли мастерам создать узнаваемый «флоральный» язык эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Хрустальный перезвон» с органом и арфой

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Хрустальный перезвон» с органом и арфой

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

9 октября в рамках фестиваля «Экочашка» в пространстве «Севкабель Порт» пройдет показ фильма «О людях и китах» (режиссер Владислав Гришин), рассказывающего об ученых и волонтерах, которые уже почти тридцать лет приезжают на север Сахалина и Камчатку, чтобы наблюдать за серыми китами и касатками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт группы «АВИА»

Фото: организаторы концерта Концерт группы «АВИА»

Фото: организаторы концерта

10 октября в медиахолле библиотеки им. В. В. Маяковского в рамках фестиваля «Экочашка» будет показан фильм «Эффект Кариолиса» (Нидерланды, Норвегия). А в пространстве «Севкабель Порт» можно будет посмотреть два фильма: «Последний турист» (Канада) и «География одиночества» (режиссер Жаклин Миллс, Канада). «География одиночества» рассказывает о Зое Лукас — экологе, ученой и натуралистке, которая более 40 лет в одиночестве живет на острове Сейбл в Атлантическом океане, наблюдая за его природой.

10 октября легендарная группа «АВИА» отмечает 40-летний юбилей масштабным концертом в петербургском клубе «Аврора». В программе мероприятия: «АВИА» и Антон Адасинский в сопровождении физкультурной группы — знаменитое тоталитарно-конструктивистское представление, основанное на гремучей смеси ска, народного панка и электрифицированных маршей; дружественный коллектив «НОМ» — поздравление соратников и соучастников; группа «Лети» (А. Адасинский) — продолжение пути; сообщество Aerocraft (Н. Гусев, А. Гладких).

10 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина будет звучать «Музыка сфер: Бах и Моцарт». «Музыка сфер» — это античная философская идея о том, что стройное движение небесных тел рождает особую, не слышимую человеческим ухом музыку. В этой концепции мироздание подчинено стройному порядку, в котором все движется в согласии и звучит как единое целое. Бах и Моцарт слышали эту гармонию по-разному, и в их музыке она обретает два самостоятельных образа. Свое видение гармонии в творчестве композиторов представит Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт. Вместе с оркестром выступят лауреаты международных конкурсов — сопрано Любовь Райская, валторнист Юрий Черепко, скрипачи Аполлинария Солопова, Даниил Ирашин и Дарья Арнаутова. Партию органа исполнит Аида Глухова. В первом отделении прозвучит музыка Баха для оркестра, голоса и скрипки. Во втором отделении публика услышит Моцарта, сочинения для струнных, арии для голоса с оркестром и концерт для валторны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показ пьесы «Старший сын» в театре имени Ленсовета

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Показ пьесы «Старший сын» в театре имени Ленсовета

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

В этот же день, 10 октября, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс № 2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).

10 октября цикл концертов, посвященный 95-летию установки органа в Большом зале Петербургской филармонии, продолжится сольным вечером Марио Чиффери. Главный органист кафедрального собора в Порто-Сан-Джорджо, выступающий как сольно, так и с оркестрами в странах Европы, США и Канаде, исполнит в Петербурге не только музыку всемирно признанных «органных» композиторов, но и переложение симфонической картины «В средней Азии» Александра Бородина — участника знаменитой «Могучей кучки», неоднократно бывавшего на концертах в Зале Дворянского собрания — нынешнем Большом зале филармонии.

В этот же день, 10 октября, в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» на Большой сцене пройдет спектакль «Ва-ва» Березниковского драматического театра по мотивам автобиографической книги Элен Келлер «История моей жизни». Режиссер — Петр Незлученко.

Вдохновляющая автобиография Элен Келлер в свое время потрясла весь мир. Маленькая Элен из-за болезни в годовалом возрасте потеряла слух и зрение. Родители не могли найти подход к сложному ребенку и пригласили молодую учительницу Энн Салливан, которая подарила слепой и глухой девочке надежду. Первым словом Элен стало «ва-ва», то есть «во-да». Молодая учительница сумела полностью изменить жизнь Элен. Девочка выросла самодостаточным человеком, стала писательницей, филантропом и политической активисткой. Щемящая и психологически точная история о семейных ценностях, об умении выразить себя и о том, как протянуть между людьми мост понимания, преодолевая даже абсолютную темноту и тишину.

Спектакль создан в рамках партийного проекта «Единой России» — «Культура малой родины» — и является победителем XXII Фестиваля театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы».

А 11 октября на Большой сцене «Балтийского дома» выступит Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова (Абакан) — первый национальный театр Хакассии, один из ведущих театров республики. Режиссер Тимур Казнов представит эпическую музыкальную драму «Степь. Песнь камня», повествующую о женской судьбе, ставшей символом силы духа. В ней гармонично переплетаются национальный хакасский вокал, народные напевы (тахпахи) и современные музыкальные решения. Зрители увидят самобытный этнический театр, старинные обряды и обычаи, поклонение духам — тот удивительный мир, в котором божества населяют землю, небо, горы и бескрайнюю степь.

Постановка основана на древней хакасской легенде о Хуртуях тас («Великой каменной матери»). Тысячелетнее каменное изваяние, стоящее в Хакасии недалеко от реки Абакан, почитается как святыня. Спектакль рассказывает историю женщины, у которой война отняла мужа и детей, но богиня Ымай сделала ее бессмертной, обратив в камень, и наделила священной силой дарить детей бесплодным.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны» и является лауреатом Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, заслуженный артист России, профессор Владимир Альтшулер

Фото: Петербургская филармония Дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, заслуженный артист России, профессор Владимир Альтшулер

Фото: Петербургская филармония

Отметив 80-летний юбилей, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, заслуженный артист России профессор Владимир Альтшулер 11 октября представит публике репертуарную редкость. Вместе с увертюрой «Рюи Блаз» Мендельсона и Вторым фортепианным концертом Шопена (солист — Филипп Копачевский) в этот вечер прозвучит редко исполняемая симфоническая фантазия «Русалочка» Александра фон Цемлинского — одного из ярчайших и влиятельнейших музыкантов, работавших в Вене начала XX века, чьи ранние сочинения благословили Иоганнес Брамс и Густав Малер; дирижера, педагога и единственного учителя крупнейшего реформатора музыки Арнольда Шенберга.

Этот концерт также откроет абонемент Академического симфонического оркестра, посвященный 95-летию коллектива: две из шести его программ коллектив исполнит под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. За пульт оркестра также встанут Павел Бубельников, Феликс Коробов, Алексей Ньяга. Солисты — Борис Березовский, Екатерина Мечетина, Елизавета Украинская, Андрей Баранов, Анна Зильбербрд. В программу абонемента наряду с шедеврами Чайковского, Моцарта, Мендельсона, Шопена вошли также сочинения композиторов XX века — Орфа, Шенберга, Корнгольда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «География одиночества» (реж. Жаклин Миллс)

Фото: «Экочашка» Кадр из фильма «География одиночества» (реж. Жаклин Миллс)

Фото: «Экочашка»

В этот же день, 11 октября, в рамках фестиваля «Экочашка» в пространстве «Севкабель Порт» пройдут фильмы «Медленные технологии» (Франция), «Цель: фильм об экономике благополучия» (Германия) и «Зеленый мушкетер» (Нидерланды). В картине «Цель: фильм об экономике благополучия» (режиссер Мартин Оеттинг) авторы исследуют, может ли экономика ставить благополучие людей и планеты выше постоянного роста ВВП.

11 октября в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Большом фойе театра начнется День культуры Республики Хакасия. Участников ждут выставка, выступление музыкального коллектива, мастер-класс по горловому пению и показ национальных костюмов.

11 октября фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» продолжится концертом в Мальтийской капелле. Пианистка Зарина Шиманская исполнит Первый фортепианный концерт Ф. Шопена, а также прозвучит нечасто исполняемая сюита из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Пан воевода». Опера посвящена памяти Шопена и наполнена подлинным романтическим духом. Сегодня она практически не появляется на театральной сцене.

11 и 12 октября в камерной «91-й комнате» театра «Балтийский дом» в рамках фестиваля пространство «Внутри» (Москва) покажет спектакль по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник». Режиссер — народный артист России Кама Гинкас, известный в основном своими работами в Московском ТЮЗе. Сейчас он поставил спектакль в популярном пространстве «Внутри» — одном из новых притягательных мест театральной Москвы.

Умение добывать драматургическую энергию из прозы режиссер называет «разыгрыванием текста». А если в прозе речь идет о театре, как в лесковском «Тупейном художнике», то сам Бог велел разыграть этот текст. «В тексте Лескова,— говорит Кама Гинкас,— рядом с литературной красотой и нежностью к людям есть настолько безжалостная правда, что меня буквально нокаутировало». У графа Каменского театр — вполне изысканное развлечение. А рядом — комната для «мучительств», о которых простодушно докладывает главная героиня рассказа, Любовь Онисимовна, бывшая актриса театра.

Ради «Тупейного художника» в пространстве «Внутри» родилась отдельная театральная команда: любимая всеми поколениями Ольга Остроумова, актеры родного для Гинкаса МТЮЗа Дмитрий Агафонов, Александр Тараньжин и Илья Созыкин, а также певица, руководитель Ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова.

Подготовила Светлана Куликова