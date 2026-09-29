«Хотелось показать другого Довлатова»

3 октября на сцене петербургского Дома актера состоится показ спектакля Молодежного театра Республики Коми «Довлатов. Роман особого назначения». Постановка режиссера Юлии Экрот впервые демонстрируется за пределами республики. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Александра Тен поговорила с директором Национального музея Республики Коми Светланой Бандурой, автором сценария спектакля и книги «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар», которая легла в основу постановки, о другом Довлатове и о том, как откликается юношеская история будущего писателя современникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Национального музея республики Коми Светлана Бандура на фоне дома Светланы Меньшиковой, которой Сергей Довлатов писал письма во время службы в конвойных восках в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Директор Национального музея республики Коми Светлана Бандура на фоне дома Светланы Меньшиковой, которой Сергей Довлатов писал письма во время службы в конвойных восках в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

— Когда у вас появился интерес к творчеству Сергея Довлатова?

— В Институте культуры здесь, в Петербурге, где я училась, был чудесный книжный магазинчик. Там я в первый раз купила книгу Юрия Лотмана, открыла для себя «Дар» Набокова. Там же мне попалась совсем тоненькая книжка в мягком переплете — «Ремесло» Довлатова. Я не скажу, что в 20 лет она меня как-то впечатлила. Книга долго стояла у меня дома на полке. Спустя годы, когда уже сформировался определенный жизненный опыт, когда я, возможно, уже не так романтично смотрела на жизнь, и, пожалуй, в сложный для себя период я случайно взяла с полочки эту книгу и стала читать. Там были очень смешные сюжеты, высказывания. И вот уже тогда мне это сильно зашло. Как-то сын заглянул ко мне в комнату со словами: «Мама, ты плачешь?», а я просто смеюсь, не могу остановиться над тем, как Довлатов описывает какие-то журналистские истории. Постепенно прочитала «Компромисс», «Наши», «Заповедник».

— С чего началась работа над спектаклем?

— Однажды, тоже случайно, я взяла в дорогу сентиментальный детектив Довлатова «Ослик должен быть худым». По сюжету действие разворачивается в Сыктывкаре. Я подумала: «О, как интересно». А после диалога: «Пошлем вас в командировку. Куда поедете, в Нью-Йорк или в Сыктывкар? — Конечно, в Сыктывкар!», меня очень позабавило, что у персонажа (а может, реального человека?) был выбор — и он выбрал не Нью-Йорк, а Сыктывкар.

Позднее в нашем музее появился проект «Пишите письма» — экспозиция, посвященная переписке Сергея Донатовича со студенткой из Сыктывкара Светланой Меньшиковой. Вы знаете, даже большие поклонники Довлатова, вдоль и поперек знающие его биографию, плохо знакомы с тем периодом жизни писателя, когда он попал на срочную службу в армию и был направлен в систему охраны исправительно-трудовых лагерей в поселок Чиньяворык Республики Коми. В это время в местной газете он увидел фотографию девушки — студентки педагогического института Светланы. Он влюбился в нее, нашел ее адрес и стал писать ей письма. На основе этой переписки была опубликована книга «Лялькин город...». Это был как раз пандемийный 2021 год, я проходила обучение в Школе музейного лидерства благотворительного фонда Владимира Потанина. И все вынашивала идею, как продолжить проект...

Я работаю в музее с 1996 года (буквально недавно отметила 30-летие своей музейной деятельности), поэтому в голове постоянно крутятся мысли, как что-то интересное лично для меня воплотить в музейной деятельности и проектной работе, как объединить это с музейными задачами и задачей интересно рассказать о нашем городе, республике. Проектная деятельность в музее — она всегда про то, чтобы делиться, про работу в команде, про взаимодействие с партнерами, разделяющими твои эмоции и впечатления. Если у тебя нет какой-то личной страсти, вряд ли получится как-то формально сделать так, чтобы вокруг это тоже кому-то понравилось. По крайней мере, у меня это так работает...

Так вот во время онлайн-обучения в Школе музейного лидерства пришла идея сделать что-то большее, чем просто выставка. И мы сделали совместный проект с психологом Надеждой Ясинской: приглашали солдат нашей воинской части и проводили с ними занятия арт-терапией, помогая несколько раскрепоститься во время службы. Историю про то, как Довлатов служил в армии, в охране лагеря в Коми, как мальчик с улицы Рубинштейна и Невского проспекта, чтобы выжить в условиях, в которые он попал, стал писать письма незнакомой девушке, мы решили рассказать нынешним солдатам-срочникам.

— Почему вы подумали, что идея откликнется современным молодым людям?

— Надо признать, что, да, вроде бы эта история — не самая романтичная. Довлатов писал письма, девушка ему не особенно отвечала, письма были короткие, «как гастрономические чеки». И потом у них ничего не сложилось. Но это же нестрашно. Главное, что благодаря переписке Сережа пережил эти 10 месяцев в армии. И мы говорили ребятам: поэтому и вы не стесняйтесь, пишите письма или просто делайте заметки.

Позднее Бродский напишет, что Сергей вернулся из армии, «как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде». То есть какие-то заметки, видимо, он все-таки из армии привез. Эти «Заметки надзирателя» так или иначе стали потом основой для «Зоны» — произведения, принесшее ему мировую известность.

Получается, что творческий путь писателя начался у нас в Республике Коми. Можно сказать, что Коми — литературная родина Довлатова. Это, может быть, звучит очень пафосно и высокопарно, но тем не менее этот период в республике и пережитый опыт в какой-то мере стали для него судьбоносными.

Именно этот посыл я хотела донести до этих мальчиков из сыктывкарской воинской части.

Но сама-то я не служила, поэтому пропустить через себя историю не могла. И я пригласила на одну из встреч нашего коми художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Он вспомнил, что, когда он сам служил в армии, там понадобился человек, умеющий рисовать. Юрий вызвался и впоследствии провел много времени в библиотеке части, рисуя агитплакаты. Таким образом, Юрий поделился опытом, что в именно в армии он осознал, что хочет быть художником. Как Довлатов — писателем. И идея о том, что даже в такой непростой период жизни, как служба в армии, ты сам можешь вытащить себя через творчество, в итоге очень откликнулась этой целевой аудитории. Так я поняла, что об этом странном опыте 21-летнего Сережи Довлатова, можно и даже, наверное, нужно рассказывать другим 21-летним спустя 60 лет.

— Как история легла в основу спектакля?

— Фонд Потанина объявил конкурс «Креативный музей», и по условиям конкурса нужно было найти креативного партнера для своего проекта. Так мы стали работать с театром. Хотя эту идею можно было повернуть куда угодно. Наверное, можно было выпустить сувенирную продукцию к выставке. Но мне было очень важно через эти письма, именно через тексты передать эмоции Сергея Донатовича и вызвать какие-то ответные чувства у людей. В музее это очень сложно сделать. Мы можем показать какую-то историю, провести экскурсию, показать музейные предметы, но вызвать чувства бывает трудно. А вот театр — как раз тот вид искусства, который позволяет на эмоциональном уровне достичь лучшего эффекта, чем в музее. Неслучайно сейчас в музеях развивается тренд иммерсивных шоу. Все поняли, что театральные технологии в музее работают так, что это превосходит возможности самого музея и обычного экскурсовода. Поэтому я пошла по этому пути и думаю, что он правильный.

— Что было сложного в этой работе?

— Определение целевой аудитории. В обосновании проекта я писала, что многие уезжают с нашей территории, и хочется, чтобы проект был интересен молодежи. Было непонятно, как тексты Довлатова, его произведения в целом, воспринимаются молодыми людьми, которые не жили в советские годы, у них нет этих ассоциаций с данным периодом. Может быть, им не кажутся смешными те моменты, над которыми смеемся мы — те, кто вырос внутри этой советской культуры. Тем не менее, когда вышла первая постановка (Молодежный театр Коми сначала выпустил спектакль-читку на основе писем Сергея Довлатова и Светланы Меньшиковой.— «Ъ Северо-Запад»), мы ощутили: что-то в этой истории трогает молодых людей, девочки в зале плакали. Думаю, из-за того, что это было очень красиво. Люди моего поколения и старше, наверное, чувствуют утрату такого эпистолярного жанра в общении. После спектакля бабушки говорили: «Хорошо, моя внучка теперь знает, какие бывают письма». После выхода книги я получала отзывы: «Как здорово вы показали, что молодые люди могут общаться вот так».

— Кого вы хотели показать в спектакле: Довлатова-писателя, Довлатова-человека или голос эпохи?

— Через письма в Сыктывкар я открыла для себя другого Довлатова и попыталась показать это всем. Когда читаешь его самые известные произведения, видишь в них иронию, где-то даже сарказм. Часто он доводит ситуации до абсурда, как будто защищается через сарказм, а в письмах он очень светлый и открытый. Может быть, потому что это было самое начало жизни, у него был более легкий взгляд на жизнь, чем потом. Ведь судьба у него непростая. К Светлане он относился с таким доверием, это очень искренние письма. Не все из них сохранились, у нас есть 37 писем и фрагментов. Тем не менее из всех этих кусочков складывается впечатление, что он очень открыто делился чувствами, эмоциями и был искренним человеком. Может быть, он до конца жизни таким был, я не знаю. И это с самого начала поразило меня. Хотелось показать, что все мы в начале пути хорошие, светлые, а потом что-то иногда делает нас другими.

Было также важно показать и другие уровни общения. Вот Сергей пишет, что музыка Прокофьева к «Ромео и Джульетте» — его любимая, или про книги Хемингуэя. А Светлана Дмитриевна отвечает, что ей нравятся стихи Есенина, она их заучивала. А как он к ней обращается: «Ляленька», «Лялечка», «тоненькая», «золотая». В спектакле-читке хотелось опираться на письма, которые и передавали бы его характер, и в то же время служили бы посылом к современным людям, как мы друг к другу относимся, как друг друга называем.

Со сценарием большого спектакля я, конечно, немного намучилась. Хотелось рассказать и про Сыктывкар, и про Довлатова. Говорить про зону — зачем? Про это много кто сказал: Солженицын, Шаламов...

Плюс в том конкретном периоде, когда создавался спектакль — 2022–2023 годы,— хотелось создать что-то светлое. Довлатов относился к жизни с юмором, мне хотелось, чтобы спектакль был таким же: с юмором и жизнеутверждающим. Такую задачу себе поставила.

Из интервью со Светланой Дмитриевной — она очень скромный человек — получился интересный, хороший краеведческий материал. Через эту историю захотелось рассказать про девушек Сыктывкара 1960-х годов. С одной стороны, есть сюрреалистичный сюжет произведения «Ослик должен быть худым», где перед героем стоит выбор: Сыктывкар или Нью-Йорк. С другой стороны, эта красивая история между солдатом-срочником и некоей далекой девушкой, фотографию которой он увидел в газете. Эти прекрасные письма, где он раскрывается очень искренне перед ней и перед нами — зрителями.

— В спектакле больше документальной правды или художественного вымысла?

— Когда говорят про Довлатова, часто можно услышать: «Он же уехал». Но разве он перестал быть русским даже там? Да, так сложилось, что он вынужден был уехать так же, как и Бродский. Уехал не по своей воле, но тем не менее он там делал что-то такое, что теперь весь мир знает Довлатова. Его читают на многих языках. Что очень странно: как можно этот юмор переводить на другие языки? Почему люди в других странах это воспринимают, вот что удивительно. И мне хотелось попытаться это объяснить. Завершающим аккордом в спектакле становится эпизод, в котором он как будто бы дает интервью спустя 20 лет. Он построен на опубликованных текстах, где писатель объясняет, почему уехал и что для него главное в жизни. Это взгляд на прошлое в целом, не только на ту историю, там я опять же использую фразы из писем. В конечном итоге в любом случае получилась «документалочка». Кажется, что это какой-то вымысел, но это не вымысел — это тексты Довлатова. Я ничего, вообще ничего не придумала — история построена на интервью со Светланой Дмитриевной, текстах Довлатова и его литературных произведениях.

— Отражена ли в спектакле эстетика «оттепели»? В Сыктывкаре 1960-х вообще была «оттепель» так, как она чувствовалась в Москве и Ленинграде?

— Безусловно, у нас был какой-то свой контекст. После смерти Сталина люди стали освобождаться из лагерей. Многие из них не могли вернуться из мест заключений в Москву или Ленинград, как правило, они оседали у нас. И появлялись в музыкальных коллективах нашего театра, на художественных выставках конца 1950-х — начала 1960-х, в бардовских песнях геологов. Появлялись новые имена в Союзе художников. Это происходило повсеместно по всей республике. Таким образом «оттепель» привнесла творческих, одаренных людей, вообще профессионалов в нашу жизнь... Такая общая атмосфера, наверное, да, была в городе.

— Но при этом мы доподлинно не знаем, был ли Сергей Донатович на самом деле в Сыктывкаре?

— Он сам писал про три своих главных города: Ленинград, Таллин и Нью-Йорк. А Сыктывкар — это место, куда он писал письма. Про «Зону» сейчас часто пишут, что наверняка многое в произведении — просто художественный текст. Со слов Светланы Дмитриевны мы знаем, что в Сыктывкаре Довлатов не был. Но в письме отцу и стихотворении из письма Светлане он говорит: «Это о двух днях, которых я провел в Сыктывкаре». Никто не фотографировал, как Довлатов ходит по улицам города. Но что-то же ему там откликалось. И почему-то в конце 1970-х в «Ослике должен быть худым» Джону Смиту предлагается посетить не Нью-Йорк или Чебоксары или Нью-Йорк или Уфу, в которой писатель родился. Почему-то для этого абсурдного произведения Довлатов выбирает Сыктывкар.

Значит, видимо, все-таки Сыктывкар в его памяти остался. И то, что его герой проходит по маршруту: краеведческий музей — библиотека — ресторан «Пингвин» — аэропорт — из всего этого складывается, что как будто Довлатов был в Сыктывкаре.

И для нас этот парадокс как раз выстрелил так, чтобы можно было об этом поговорить, порассуждать: как бы он мог об этом рассказать...

— В год 85-летия писателя вы представляете спектакль в одном из трех самых значимых для него городов, где ежегодно проходит «День Д» и где публика очень искушена в теме Довлатова. Волнуетесь?

— Конечно, очень боязно рассказывать о Довлатове в Петербурге. Это родной и самый любимый город Довлатова. А сыктывкарская история — лишь небольшой штрих во всей биографии. Тем более что он был видный парень, и были другие девушки, которым Довлатов писал. В 2023 году мы показывали читку на «День Д», и это была для нас серьезная экспертиза, но мы получили хорошие отклики. К тому же история переписки была тогда уже известна в узких, местных кругах. И я не то чтобы хочу еще раз рассказать и поковырять ее. Мне интересно рассказать про Сыктывкар, про его повседневность и людей. Про обычную девушку. Она скромная и сама про себя уже не расскажет (Светлана Меньшикова ушла из жизни в июле 2025 года.— «Ъ Северо-Запад»). Давайте мы расскажем за нее.

У меня со спектаклем связана еще одна параллель. Мои родители чуть постарше Светланы Дмитриевны. Есть семейные фотографии, где мама стоит на фоне сыктывкарских достопримечательностей, когда она только-только по распределению приехала в Сыктывкар, где мои родители молодые, красивые, как актеры какие-нибудь... Я никогда не видела родителей такими, и мне захотелось погрузиться в атмосферу того времени, она меня увлекла. Наверное, через эту историю я и смогла попасть туда.

Беседовала Александра Тен