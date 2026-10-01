Филиал T2 в Петербурге возглавил Вадим Скрипник

Директором петербургского филиала оператора мобильной связи T2 назначен Вадим Скрипник. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе компании. В новой должности господин Скрипник будет отвечать за рост ключевых операционных показателей бизнеса, развитие клиентской базы и усиление позиций компании на рынке мобильной связи в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадми Скрипник стал руководителем подразделения Т2 в Петербурге

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вадми Скрипник стал руководителем подразделения Т2 в Петербурге

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Вадим Скрипник окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Финансовый менеджмент» и МИРБИС, MBA по специальности «Стратегии и технологии телекоммуникационной компании». До прихода в Т2 занимал руководящие посты в технических и коммерческих подразделениях компаний «Скайлинк» и «Московская сотовая связь». После был региональным управляющим директором Tele2 в Томске и Красноярске.

С 2014 года возглавлял филиал Tele2 Россия в Волгограде. В 2020 году стал советником гендиректора макрорегиона Север ТТК (АО «Компания ТрансТелеКом»), в 2021 году —директором макрорегиона Север ТТК. В 2022 году был назначен на должность заместителя директора по операционной деятельности макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

О том, что после ухода с поста директора мобильного оператора Т2 в СЗФО Сергея Тимошина, его место займет Вадим Скрипник, «Ъ СЗ» писал в марте 2026 года. Господин Тимошин руководил представительством компании в макрорегионе с 2018 года. Сейчас он работает в московском (центральном) офисе T2 в качестве операционного директора по управлению регионами.

Владимир Колодчук