В ЗСК расширили полномочия управления охраны объектов культурного наследия

Законодательное собрание Краснодарского края расширило полномочия регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Соответствующие изменения в краевое законодательство депутаты приняли на очередной сессии в двух чтениях, приведя нормы в соответствие с федеральным законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Поправки касаются регулирования вопросов сохранения расположенных в регионе объектов культурного наследия. Как сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, полномочия профильного краевого управления предлагается дополнить рядом функций.

В частности, ведомство получит возможность создавать научно-методический совет по вопросам сохранения и государственной охраны памятников истории и культуры. Кроме того, к его полномочиям отнесено предоставление разрешений на проведение научно-технических и изыскательских работ, связанных с оценкой состояния и сохранности историко-культурной ценности объектов культурного наследия различных категорий.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятие закона, отметил, что историческое наследие Краснодарского края охватывает период от эпохи палеолита до современности и требует системных мер государственной защиты.

По словам господина Бурлачко, в регионе насчитывается почти 20 тыс. памятников истории и культуры. Он отметил, что их сохранение является задачей органов государственной власти и местного самоуправления, а принятые поправки должны дополнительно обеспечить правовые механизмы для защиты и изучения объектов культурного наследия.

Господин Бурлачко также заявил, что изменения создают условия для более эффективного использования таких объектов в просветительских, туристических и других общественно значимых целях при сохранении их историко-культурной ценности.

Вячеслав Рыжков