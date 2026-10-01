С начала года средняя стоимость упаковки лекарств на Кубани выросла

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в аптеках Краснодарского края за восемь месяцев 2026 года увеличилась до 480 руб. против 406,5 руб. годом ранее. Такие данные аптечных продаж приводит DSM Group для «Бизнес ФМ Краснодар».

В денежном выражении объем аптечных продаж на Кубани составил 59,4 млрд руб., увеличившись на 22,6% по сравнению с январем—августом 2025 года. В натуральном выражении продажи выросли на 3,9%, до 123,8 млн упаковок.

На фоне роста цен доля Краснодарского края в общероссийском объеме аптечных продаж также увеличилась. В денежном выражении она выросла с 4,26 до 4,65%, в натуральном — с 4,22 до 4,57%.

Таким образом, рост аптечного рынка региона в денежном выражении существенно опережает динамику продаж в упаковках. Основным фактором увеличения оборота остается рост средней стоимости препаратов.