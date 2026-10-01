Рыбинским футболистам засчитали техническое поражение за массовую драку на поле

Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо» отменила результат матча между СШ №6 из Рыбинска и «Торпедо-Владимир», после которого произошла массовая драка игроков. Обеим командам засчитаны технические поражения. Об этом сообщила МФФ «Золотое кольцо» на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Матч состоялся 24 сентября во Владимире в рамках первенства межрегиональной федерации. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Торпедо-Владимир». После финального свистка между футболистами команд произошла драка.

28 сентября инцидент рассмотрел контрольно-дисциплинарный комитет МФФ «Золотое кольцо». По итогам заседания результат матча был отменен, а обеим командам засчитаны технические поражения со счетом 0:3. Также комитет применил дисциплинарные санкции к участникам конфликта.

СШ №6 представляет Рыбинск и участвует в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди юношеских команд. «Торпедо-Владимир» выступает в том же соревновании.

Виктория Самко