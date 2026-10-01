Рыбинским футболистам засчитали техническое поражение за массовую драку на поле
Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо» отменила результат матча между СШ №6 из Рыбинска и «Торпедо-Владимир», после которого произошла массовая драка игроков. Обеим командам засчитаны технические поражения. Об этом сообщила МФФ «Золотое кольцо» на своей странице во «ВКонтакте».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Матч состоялся 24 сентября во Владимире в рамках первенства межрегиональной федерации. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Торпедо-Владимир». После финального свистка между футболистами команд произошла драка.
28 сентября инцидент рассмотрел контрольно-дисциплинарный комитет МФФ «Золотое кольцо». По итогам заседания результат матча был отменен, а обеим командам засчитаны технические поражения со счетом 0:3. Также комитет применил дисциплинарные санкции к участникам конфликта.
СШ №6 представляет Рыбинск и участвует в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди юношеских команд. «Торпедо-Владимир» выступает в том же соревновании.