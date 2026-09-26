Матч юношеских команд Рыбинска и Владимира закончился массовой дракой

Во Владимире после завершения футбольного матча между местным «Торпедо» и рыбинской командой спортивной школы № 6 произошла массовая потасовка. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Встреча команд 2010 г. р. прошла 24 сентября в рамках 20-го тура первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» и завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0. Согласно данным издания «Чемпионат», конфликт начался сразу после финального свистка. В драке участвовало большинство игроков обеих команд. Разнять участников потасовки смогли только взрослые.

Следующая игра между командами запланирована на 29 сентября. Матч 21-го тура состоится на спортплощадке «Авангард» в Рыбинске.