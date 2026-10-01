Покос амброзии в Краснодаре завершен

В Краснодаре с апреля скосили более 33 тыс. га сорной и карантинной растительности, сообщили в администрации города. Покос амброзии завершен.

Работы проводились во всех внутригородских округах. В первую очередь внимание уделяли въездным маршрутам, территориям частного сектора, строительных объектов, складов и социальных учреждений. К покосу также привлекались предприятия промышленности и сельского хозяйства, торговли и бытового обслуживания, транспорта, застройщики, образовательные организации, ТОСы, ТСЖ и жители города.

С апреля на горячую линию Единой дежурно-диспетчерской службы поступило более 600 обращений краснодарцев с просьбами организовать покос территорий.

Кроме того, специалисты администрации контролировали использование земель сельскохозяйственного назначения. По итогам мониторинга в Росреестр направили 915 запросов для установления собственников участков. Собственникам и пользователям земель выдали 36 предостережений и направили 838 уведомлений с требованием привести территории в надлежащее фитосанитарное состояние.

Вячеслав Рыжков