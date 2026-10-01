Суд раскрыл мотивы отказа в иске к Huadian по гарантии ТГК-2

Гарантия ПАО «ТГК-2» перед China Huadian HongKong Company Limited в 2017 году отвечала хозяйственным интересам российской компании, поскольку позволила погасить долг «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» перед китайским банком и сохранить долю ТГК-2 в станции. Об этом Арбитражный суд Ярославской области написал в мотивировочной части решения по иску Росимущества и «Центрэнергохолдинга» в интересах ТГК-2 к китайской компании. Резолютивная часть решения, которым в иске было отказано, оглашена 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Спор касался гарантии, выданной ТГК-2 12 июля 2017 года в обеспечение кредита, предоставленного China Huadian HongKong «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» в тот же день. Кредитная линия составляла до $350 млн. Средства были направлены на погашение задолженности ТЭЦ перед Торгово-промышленным банком Китая по кредитному соглашению 2013 года на строительство станции. Ответственность ТГК-2 по гарантии была ограничена его долей в ТЭЦ — 49%. В июле 2024 года, после наступления срока погашения кредита, China Huadian HongKong предъявила ТГК-2 требование на $100,661 млн в соответствии с гарантией.

Росимущество (акционер ТГК-2) и «Центрэнергохолдинг» считали, что гарантия была заключена в ущерб интересам ТГК-2 в результате сговора бывшего менеджмента компании с группой Huadian. Суд с этим не согласился.

«Заключение договора займа и договора гарантии от 12.07.2017 обеспечило погашение задолженности ООО “Хуадянь-Тенинская ТЭЦ” по кредитному соглашению от 18.01.2013, ввод в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской теплоэлектроцентрали и сохранение указанного актива в собственности ПАО “ТГК-2” и Хуадянь Сингапур, а также устранило вероятность предъявления в 2017 году со стороны Торгово-промышленного банка Китая требований по спонсорскому соглашению от 18.01.2013, что могло дополнительно существенно ухудшить финансовое положение ПАО “ТГК-2”»,— говорится в решении.

Суд указал, что на момент заключения гарантии у ТГК-2 были существенные финансовые проблемы. В 2016 году с компании в пользу ВТБ было взыскано около 10,9 млрд руб., а российские банки отказывались предоставлять ей финансирование или рефинансирование. При этом «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» находилась на завершающей стадии строительства. По оценке суда, выход ТГК-2 из проекта на этом этапе был бы экономически нецелесообразен и мог привести к дополнительным потерям.

Доказательств сговора между бывшим руководством ТГК-2 и Huadian истцы, по мнению суда, не представили. Финансовые проблемы ТГК-2 и другие обстоятельства заключения гарантии сами по себе не подтверждают наличие договоренности о причинении ущерба компании. Суд также не установил злоупотребления правом со стороны ответчика.

Отдельным основанием для отказа стал пропуск срока исковой давности. Росимущество стало акционером ТГК-2 после передачи государству акций компании по решению Ленинского районного суда Ярославля от 31 июля 2023 года. 29 декабря 2023 года Росимущество получило 60,4791% голосующих акций ТГК-2, а 19 января 2024 года — 84,3395%. Иск был подан 10 июня 2025 года. Суд посчитал, что к этому моменту годичный срок исковой давности для оспаривания сделки истек.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Антон Голицын