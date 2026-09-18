Ярославский суд не освободил ТГК-2 от выплат китайскому партнеру

Арбитражный суд Ярославской области отказал управляющей акциями ТГК-2 ПАО «Центрэнергохолдинг» в иске к китайской China Huadian HongKong Company Limited о признании недействительной гарантии по договору займа на сумму $100 млн. Резолютивная часть решения по делу опубликована в картотеке арбитражных дел. Мотивы решения пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Спор касался событий 2017 года. ТГК-2 и структура китайской государственной корпорации Huadian выступали партнерами по строительству ТЭЦ, для чего создали совместное ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Как сообщил «Ъ», в 2017 году китайская сторона предоставила ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» кредитную линию объемом до $350 млн. Назначение займа в открытых источниках не называлось. ТГК-2, выступая партнером проекта, в обеспечение займа подписала гарантию. Согласно условиям гарантии, российская компания должна была погасить задолженность пропорционально своей доле в совместном предприятии — 49%.

В 2024 году ТГК-2 сообщила об отсутствии денег для погашения долга. China Huadian потребовала выплаты по гарантии на $100,66 млн. «Центрэнергохолдинг» добивался признания гарантии недействительной. В частности, истец указывал на отсутствие равноценного встречного предоставления в виде имущества и обширных прав управления ТЭЦ, а также на «сговор» китайских партнеров с бывшим руководством ТГК-2 для причинения вреда интересам компании.

16 сентября суд отказал в удовлетворении иска. Почему именно суд пришел к такому решению, из опубликованной резолютивной части пока не следует: мотивировочная часть решения в карточке дела не размещена. Решение может быть обжаловано.