Число студентов на целевом обучении в вузах Удмуртии выросло почти на 10%

689 студентов-целевиков зачислили в вузы Удмуртии в 2026 году. Это на 9,4% больше, чем годом ранее. Всего выпускники школ подали почти 1,4 тыс. заявлений на целевое обучение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Около половины, или 325 человек, принял ИжГМУ. В УдГАУ поступили 234 студента, в ИжГТУ — 101, в УдГУ — 16. Еще 13 целевиков начали обучение в ГИПУ им. В. Г. Короленко.

Напомним, чуть более 200 участников СВО и членов их семей зачислили в университеты и колледжи Удмуртии по квоте.