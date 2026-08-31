200 участников СВО и членов их семей зачислили в вузы Удмуртии по квоте

Чуть более 200 участников СВО и членов их семей зачислили в университеты и колледжи Удмуртии по результатам этой приемной кампании. Квота для них выросла за два года почти вдвое, сообщила в соцсетях и. о. председателя правительства республики Татьяна Чуракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Прием закончен, все вузы республики набрали 100% бюджетников <...> На бюджет в бакалавриат и специалитет в Удмуртии приняты 3,9 тыс. человек, 400 магистрантов и около 350 — на среднее профобразование при вузах. Средний балл ЕГЭ по республике — 62—66»,— написала она.

Больше всего студентов в УдГУ поступило на «Юриспруденцию», в ИжГТУ — на «Прикладную математику и информатику». Самый высокий конкурс в ГИПУ был на «Психологию и социальную педагогику», в ИжГМУ — на «Лечебное дело», в УдГАУ — на «Автоматизацию и роботизацию».

В частности, УдГУ по целевому набору принял 133 иностранных студента, ИжГМУ закрыл 100% квоты от минздрава Удмуртии, ГИПУ обеспечил 66 мест для школ и районов республики, Пермского края и Петропавловска-Камчатского, ИжГТУ и УдГАУ зачислили 98 и 237 целевиков соответственно.