На Кубани два поселения остались без воды из-за аварии на водозаборе

В Северском районе Краснодарского края приостановлена подача воды жителям Черноморского и части Ильского городских поселений. Причиной стала авария на Крюковском водозаборе, сообщил глава района Алексей Чеверев.

По его словам, из-за повреждения линии электропередачи оборудование водозабора остановилось, что привело к прекращению водоснабжения.

Аварийные службы приступили к восстановительным работам. Подачу воды планируют возобновить после устранения последствий аварии.

Наталья Белоштейн