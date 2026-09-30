Квартальнов о «Локомотиве» в матче с «Сибирью»: вся команда была не своя

Ярославскому «Локомотиву» не хватило эмоций и энергии в начале матча против «Сибири», считает наставник команды Дмитрий Квартальнов. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Сибирь» открыла счет в начале второго периода, в заключительном отрезке хозяева сравняли, реализовав большинство, а затем довели счет до 3:1.

«Игра складывалась непросто. В первом – втором периодах было тяжело, не хватало энергии, борьбы, нерва. Вся команда была не своя пару периодов. Но здорово, что ребята перевернули. Большинство сработало, это облегчает многие вещи. Хороший третий период»,— сказал Дмитрий Квартальнов.

Журналисты выдвинули версию, что причиной плохого начала матча со стороны «Локомотива» стала усталость после дальневосточной серии. Наставник команды решил этим не оправдываться.

«Все в одинаковых условиях. Парни все профессиональные спортсмены, они должны прекрасно понимать, что пришли люди, полный дворец, надо работать»,— пояснил главный тренер.

Нападающий Артур Каюмов, пропускавший матчи с начала сентября из-за травмы, 30 сентября впервые вышел на лед в новом сезоне. Он, как и вся команда, по-настоящему включился только к третьему периоду, сказал Дмитрий Квартальнов.

«Ему было сегодня тяжело. Конечно, его не хватало»,— сказал наставник.

Следующий матч «Локомотива» состоится 3 октября. В этот день «железнодорожники» на выезде сыграют против минского «Динамо». По состоянию на 30 сентября ярославская команда сохраняет первое место в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. За 11 игр — 2 поражения.

Алла Чижова