Ярославский «Локомотив» вновь обыграл «Сибирь»

В Ярославле «Локомотив» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Команды встречались две игры подряд, и обе встречи остались за «железнодорожниками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первую половину матча 30 сентября «Локомотив» провел пассивно: опасных моментов у хозяев не было, хотя по броскам они превосходили соперника. Ярославцы зарабатывали необязательные удаления, и одним из них воспользовались гости — на четвертой минуте второго периода Александр Яремчук броском в дальнюю девятку реализовал большинство и вывел «Сибирь» вперед.

С середины второго периода хозяева начали оживать в атаке и шли в нее даже в меньшинстве. Но оборона и вратарь гостей держали «Сибирь» в игре, и «Локомотиву» не удавалось сравнять. Удаление у гостей в концовке второго периода дало хозяевам шанс — и на первой минуте третьего периода они им воспользовались. Рушан Рафиков бросил от синей линии после передачи Александра Радулова и забил. Через пару минут те же Рафиков и Радулов оформили второй гол, тоже в большинстве. Шайба также после броска Рафикова от синей линии прошла под щитками Красоткина и оказалась у него за спиной. Голкипер потерял ее из виду, а Радулов с Георгием Ивановым бросились добивать — в итоге шайба пересекла линию ворот после касания Радулова.

Хозяева не остановились и продолжили давить. «Сибирь» практически лишилась шайбы. Не помогла гостям даже игра в большинстве на последних минутах — сначала после удаления у «Локомотива», затем после снятия вратаря. Точку поставил молодой нападающий ярославцев Артем Кузин, забросивший шайбу в пустые ворота. Итоговый счет — 3:1.

В прошлом матче «Локомотив» победил «Сибирь» со счетом 2:1. 3 октября «Локомотив» встретится в Минске с местным «Динамо».

Алла Чижова