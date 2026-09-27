«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл ХК «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итоговый счет в Новосибирске — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На матч в Новосибирске «Локомотив» вышел в измененных сочетаниях звеньев, а уже в первом периоде это дало свои плоды: нападающий Георгий Иванов вывел шайбу в зону атаки, отдал на молодого Матвея Коткова, а тот прострелил на пятак, где новичок «Локомотива» Джованни Фьоре разобрался с вратарем и поразил ближний угол. Сравнять счет мог экс-нападающий ярославской команды Степан Никулин, с этого сезона выступающий за «Сибирь», но шайба попала в перекладину. У хозяев это был самый опасный момент за игровой отрезок.

С начала второго периода игра шла по сценарию «Локомотива» и преимущественно в зоне соперника, «Сибири» пришлось обороняться и терпеть. Все изменилось после рекламной паузы за семь минут до конца отрезка, когда хозяева ринулись в атаку. Канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек пальнул в створ ворот, вратарь ярославской команды Даниил Исаев выкатился, чтобы остановить шайбу, но не зафиксировал ее, а Бек в итоге довел дело до гола. Но судьи после видеопросмотра посчитали, что Бек забил шайбу рукой, и отменили гол. Однако эта шайба оживила «Сибирь», и та начала атаковать, а в концовке все-таки сравняла счет, причем в меньшинстве: Александр Яремчук на пятаке переиграл голкипера.

Но уже в начале заключительного периода ярославцы вернули преимущество: капитан Александр Елесин набросил от синей линии, а Никита Кирьянов удачно подставил клюшку, и шайба угодила в сетку. По ходу 20-минутки «Локомотив» дважды оставался в меньшинстве, но сумел выстоять и сохранил счет. На последних секундах игры нападающий Александр Радулов отправил шайбу в пустые ворота соперника, но та пересекла линию уже после финальной сирены.

Следующий матч «Локомотива» состоится 30 сентября. «Железнодорожники» вновь встретятся с «Сибирью», но уже в Ярославле.

Алла Чижова