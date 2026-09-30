Вылов морской рыбы на Кубани в августе сократился вдвое

В августе 2026 года на Кубани вылов морской свежей рыбы, не относящейся к продукции рыбоводства, составил 338,6 тонны — 46,4% от уровня августа прошлого года. Таким образом, объем вылова сократился на 53,6% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах Краснодарстата от 29 сентября о производстве продукции за январь—август 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

При этом по итогам восьми месяцев динамика оставалась положительной: общий вылов морской рыбы достиг 9,545 тыс. тонн, или 101,1% от объема января—августа 2025 года. За восемь месяцев вылов вырос на 1,1%, несмотря на резкое снижение в августе.

Производство живой пресноводной рыбы, относящейся к продукции рыбоводства, за январь—август составило 2,204 тыс. тонн, или 90,8% от уровня годом ранее. Снижение достигло 9,2%. В августе производство этой продукции составило 274 тонны — 86,6% от показателя августа 2025 года.

В августе снижение затронуло оба представленных в статистике направления: морской вылов сократился более чем наполовину, а производство пресноводной рыбы — на 13,4%. При этом накопленным итогом с начала года морской вылов оставался немного выше прошлогоднего, тогда как рыбоводство демонстрировало спад.

Валерий Климов